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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman

        Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası ile uygun koşullu 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:26
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        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
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        Bakan Şimşek, G20 ve Dünya Bankası toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarının ilk gününde bir dizi toplantıya katıldı ve ikili görüşme gerçekleştirdi.

        Şimşek'in katılımıyla, Dünya Bankasıyla enerji verimliliği, taşkın ve kuraklık risk yönetimi, yeşil geçiş ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden imarına yönelik 4 önemli proje için kredi anlaşması imzalandı. Bahse konu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları tarafından uygulanacak.

        Projeler, kamu binalarında enerji verimliliğini artırmayı, afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmeyi, yeşil geçişten olumsuz etkilenebilecek grupları desteklemeyi ve deprem bölgesindeki mikro, küçük ve orta ölçekli̇ işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

        TOPLAM FİNANSMAN 3,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Bu projelerle Türkiye'ye Dünya Bankasından yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Böylelikle bu yıl Dünya Bankasından sağlanan finansman tutarı 3,9 milyar dolara ulaştı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Orta Vadeli Program açıkladıktan hemen sonra Dünya Bankasının Türkiye'ye tahsis ettiği kaynakları önemli ölçüde artırarak, devam eden 17 milyar dolarlık programa 3 yıl içinde sağlanması öngörülen 18 milyar dolar daha eklediğini ve toplam finansman tutarının 35 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, "Bugün imzalanan projeler, Dünya Bankası'nın uyguladığımız ekonomik programa olan güvenini güçlü şekilde tekrar teyit ediyor. Bankanın toplam paketi artırmaya yönelik çalışmaları da devam ediyor, Dünya Bankasıyla hayata geçirilecek projeler ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate alıyor." diye konuştu.

        ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile görüşen Şimşek, ayrıca Asya Kalkınma Bankası Başkan adayı Masato Kanda, Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naji Issa ile de bir araya geldi.

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