Ayakta su içmenin kalpten böbreklere kadar birçok riski bulunuyor!
Ayakta su içmenin sağlığınıza zarar verebileceğini hiç düşündünüz mü? Uzmanlar, bu alışkanlığın sindirim problemlerinden eklem ağrılarına kadar çeşitli sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte detaylar!
Su, yaşamın devamı ve vücudun doğru şekilde çalışması için hayati bir öneme sahiptir. Ancak suyu nasıl içtiğimiz de en az tükettiğimiz miktar kadar önemlidir. Ayurveda ve modern tıp uzmanları, ayakta su içmenin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda hemfikirdir. İşte ayakta su içmenin olası zararları ve su içmenin doğru yolu hakkında bilmeniz gerekenler!
AYAKTA SU İÇMENİN ZARARLARI
Ayakta durarak su içmek, vücudun stres altında olduğu bir pozisyonda sıvı tüketmek anlamına gelir. Bu durum, suyun vücutta düzgün bir şekilde işlenmesini engelleyebilir ve aşağıdaki sağlık sorunlarına yol açabilir:
1. HAZIMSIZLIK VE SİNDİRİM PROBLEMLERİ
Ayakta dururken su içmek, suyun sindirim sistemine hızlı ve kontrolsüz bir şekilde girmesine neden olur. Bu durum, suyun büyük bir güçle mideye düşmesine yol açarak sindirim sisteminde tahribat oluşturabilir.
Uzmanlar, bu pozisyonda içilen suyun toksin birikimini artırdığını ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına neden olabileceğini belirtmektedir.
2. ARTRİTİ TETİKLER
Sinirlerin gergin olduğu ayakta su içme pozisyonu, vücudun sıvı dengesini bozabilir. Bu durum, eklemlerde sıvı birikmesine ve zamanla artrit gibi eklem hastalıklarının tetiklenmesine yol açabilir. Uzmanlara göre, bu alışkanlık eklem sağlığına zarar verebilir ve uzun vadede eklem hasarına neden olabilir.
3. AKCİĞER VE KALP RİSKLERİ
Ayakta su içmek, vücuttaki besin maddelerinin sindirim sistemine ve karaciğere ulaşmasını zorlaştırabilir. Su çok hızlı bir şekilde ilerlediği için vücutta oksijen seviyeleri dengelenemez ve bu durum kalp ve akciğer sağlığı için risk oluşturabilir.
4. BÖBREK FONKSİYONLARINI ETKİLER
Böbreklerin otururken sıvıları daha iyi filtrelediği düşünülmektedir. Ayakta durarak su içmek, sıvının filtrelenmeden mideye geçmesine neden olabilir.
Yüksek basınç altındaki bu durum, sudaki kirliliklerin mesanede birikmesine yol açarak böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu alışkanlık, ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir.
SU İÇMENİN DOĞRU YOLU NEDİR?
Su içmek için en doğru pozisyonun oturur durumda olması gerektiği vurgulanmaktadır.
Bu şekilde, vücut daha rahat bir pozisyonda suyu sindirebilir ve suyun besin maddelerinin doğru yerlere ulaşması sağlanabilir. Otururken su içmek, sırtın dik tutulması durumunda beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir ve sindirim sisteminin daha verimli çalışmasını destekleyebilir.
AYURVEDA'NIN SU İÇMEYE BAKIŞ AÇISI
Ayurveda, ayakta su içmenin sindirim sistemi için zararlı olduğunu ve sıvı dengesini bozduğunu savunmaktadır. Bu yaklaşım, suyun oturarak ve yavaşça içilmesini önerir. Uzmanlar, bu yöntemle vücudun suyu daha verimli şekilde işleyebileceğini ve toksin birikiminin önlenebileceğini belirtmektedir.
TARTIŞMALAR VE DİĞER GÖRÜŞLER
Ayakta su içmenin olumsuz etkileri konusunda bazı doktorlar daha temkinlidir. Bu uzmanlar, bu alışkanlığın zararlı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını, su içmenin asıl amacının susuz kalmamak olduğunu savunmaktadır. Ancak genel eğilim, suyun oturarak içilmesinin daha sağlıklı olduğu yönündedir.
Kaynak: Health Shots, Times of India, Bisleri