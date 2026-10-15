Kaptansız kale düştü: Galatasaray, Abdülkerim'siz 12 gol yedi!
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymediği son üç Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Geçen sezon Eintracht Frankfurt karşısında 5-1, bu sezon Sporting deplasmanında 3-1 ve Barcelona karşısında 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda savunma performansı dikkat çekti. Abdülkerim'in geçen sezon forma giydiği 11 Şampiyonlar Ligi maçında ise Galatasaray 15 gol yemişti.
Abdülkerim Bardakcı geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi açılış karşılaşması olan Eintracht Frankfurt maçında oynamadı, stoperde Davinson’la birlikte Singo görev yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrılırken savunmada yapılan hatalar gündem oldu.
Kaptan bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha kulübede oturdu. Sporting deplasmanı öncesinde ufak bir sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu Lizbon’a götürülse de sol stoperde bu kez Ismail Jakobs görev yaptı. Sarı-kırmızılılar öne geçtiği maçtan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
İkinci hafta karşılaşmasında Barcelona’ya karşı da forma fırsatı bulamayan Abdülkerim yerine sol stoperde Jakobs sol bekte ise Eren Elmalı görev yaptı. Galatasaray bu müsabakadan da 4-1’lik skorla yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray Abdülkerim’in forma giymediği üç şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplamda 12 gol gördü. Abdülkerim’in geçen sezon oynadığı 11 maçta Galatasaray 15 gol yemişti.