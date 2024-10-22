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        Haberler Dünya Amerika FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi | Dış Haberler

        FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından FETÖ terör örgütü içinde cesedin nereye gömüleceği konusunda tartışma başlamıştı. Fetullah Gülenin cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanyada karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.10.2024 - 22:00 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:09
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        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
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        15 Temmuz 2016'da, 251 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunan ve ABD'de bir süredir tedavi gören FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in 81 yaşında öldüğü duyurulmuştu.

        CENAZE TÖRENİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

        FETÖ elebaşının öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı. Örgüt elebaşının ölümü örgüt içindeki mücadeleyi ateşe çevirdi. Örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu olmuştu.

        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü! Haberi Görüntüle

        ÇİFTLİĞE GÖMÜLÜRSE VERGİ MUAFİYETİ

        Öte yandan VOA muhabiri Mehmet Sumer’in aktardığına göre FETÖ elebaşı, ömrünün büyük bölümünü geçirdiği Pensilvanya’daki çiftliği içine gömülürse vergi muafiyeti geleceği belirtildi.Mehmet Sumer, örgütün bu izinleri aldığını belirtti. Gerçekleşmesi durumunda sağken ABD’de imtiyazlı bir hayat süren FETÖ elebaşının ölüsünün de örgüte kazanç sağlayacağı yorumu yapıldı.

        İŞ MAKİNELERİ ÇİFTLİĞE GETİRİLDİ

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülenin cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti Haberi Görüntüle

        ÇİFTLİĞİN BAHÇESİNDE HAREKETLİLİK

        FETÖ elebaşı Gülenin cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, Anadolu Ajansı (AA), örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

        Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülenin muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

        ARAÇLARIN DURMASINA İZİNYOK

        Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti. FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekimde ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Lukes Hastanesinde ölmüştü.

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        #FETÖ
        #Fetullah Gülen
        #haberler
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