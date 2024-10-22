FETÖ elebaşı Pensilvanya’daki çiftliğine defnedilirse vergi muafiyeti kazanacak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, hakkında darbe girişimi başta olmak üzere birçok suçlama varken imtiyazlı bir hayat sürdüğü ABD'de defnedilirse ölüsü ile de örgütüne kazanç getirebilir. ABD'deki yasaya göre mezar, anıt mezar bulunan araziler vergi muafiyeti kazanıyor. Örgütün de bu izni aldığı ifade ediliyor

Habertürk Giriş: 22.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:26 facebook

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