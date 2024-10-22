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        Haberler Gündem FETÖ elebaşı Pensilvanya’daki çiftliğine defnedilirse vergi muafiyeti kazanacak

        FETÖ elebaşı Pensilvanya’daki çiftliğine defnedilirse vergi muafiyeti kazanacak

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, hakkında darbe girişimi başta olmak üzere birçok suçlama varken imtiyazlı bir hayat sürdüğü ABD'de defnedilirse ölüsü ile de örgütüne kazanç getirebilir. ABD'deki yasaya göre mezar, anıt mezar bulunan araziler vergi muafiyeti kazanıyor. Örgütün de bu izni aldığı ifade ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:26
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        Cesedine vergi muafiyeti
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        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından cenazesinin nereye ve nasıl defnedileceği konusu örgüt içinde tartışılırken Pensilvanya eyaletindeki yasanın FETÖ lehine olabilecek bir yönü ortaya çıktı.

        VOA muhabiri Mehmet Sumer’in aktardığına göre FETÖ elebaşı, ömrünün büyük bölümünü geçirdiği Pensilvanya’daki çiftliği içine gömülürse vergi muafiyeti gelecek.

        Söz konusu yasaya göre mezar, anıt mezar bulunan araziler vergi muafiyeti kazanıyor.

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        Mehmet Sumer, örgütün bu izinleri aldığını belirtiyor.

        Gerçekleşmesi durumunda sağken ABD’de imtiyazlı bir hayat süren FETÖ elebaşının ölüsünün de örgüte kazanç sağlayacağı yorumu yapılıyor.

        TRUMP İLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

        Benzer bir tartışma Donald Trump’ın ilk eşi 73 yaşındaki Ivana Trump’ın New Jersey’de Trump ailesine ait bir golf kulübünün sahasındaki alana gömülmesi ile de gündeme gelmişti. Bu eyalette de uygulanan söz konusu yasa kapsamında Trump’ın vergi muafiyetinden yararlanmak istediği öne sürülmüştü.

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