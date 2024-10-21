FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu!
Habertürk TV'de yer alan bilgiye göre terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu. Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı
15 Temmuz 2016'da, 251 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunan ve ABD'de bir süredir tedavi gören FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu.
FETÖ'NÜN YAYIN ORGANI DUYURDU
Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul duyurdu. Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.