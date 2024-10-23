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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi, babası ve anneannesini öldürmüştü! Şizofren gencin kan donduran sözleri | Son dakika haberleri

        Annesi, babası ve anneannesini öldürmüştü! Şizofren gencin kan donduran sözleri!

        Adana'da, uyudukları sırada, 61 yaşındaki annesi Minteha, 63 yaşındaki babası İlyas Aydın'ı ve 80 yaşındaki anneannesi Ülfet Köse'yi tabancayla başından vurarak öldüren 26 yaşındaki Serdar Aydın tutuklandı. Aydın, "Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedim. Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 08:15 Güncelleme: 23.10.2024 - 08:20
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        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
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        Adana'da olay, dün sabah saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen Serdar Aydın (26), uykuda olan annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) başlarından tabanca ile vurdu.

        112'Yİ ARAYIP AİLESİNİN VURULDUĞUNU SÖYLEDİ

        Daha sonra Serdar Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi.

        ANNE VE ANNEANNE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Anne Minteha Aydın, 61 yaşındaydı.
        Anne Minteha Aydın, 61 yaşındaydı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile annesi Ülfet Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        BABASI DA HASTANEDE CAN VERDİ

        Baba İlyas Aydın, 63 yaşındaydı.
        Baba İlyas Aydın, 63 yaşındaydı.

        Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Aydın ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Anneanne Ülfet Köse, 80 yaşındaydı.
        Anneanne Ülfet Köse, 80 yaşındaydı.

        Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, Serdar Aydın'ı gözaltına aldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        "İÇERİ GİRDİĞİMDE KANLAR İÇİNDE YATIYORLARDI"

        Aydın, emniyetteki ifadesinde, “Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedim” dediği belirtildi.

        "ONLAR BENİM ANNEM, BABAM VE NİNEM"

        Evlat katliamı bu evde yaşandı.
        Evlat katliamı bu evde yaşandı.

        'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi’ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, “Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak” dedi. Aydın, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞUL TUTUKLANDI

        Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen evin oğlu Serdar Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #adana
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