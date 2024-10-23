Annesi, babası ve anneannesini öldürmüştü! Şizofren gencin kan donduran sözleri!

Adana'da olay, dün sabah saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen Serdar Aydın (26), uykuda olan annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) başlarından tabanca ile vurdu.

112'Yİ ARAYIP AİLESİNİN VURULDUĞUNU SÖYLEDİ Daha sonra Serdar Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi.

ANNE VE ANNEANNE OLAY YERİNDE ÖLDÜ Anne Minteha Aydın, 61 yaşındaydı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile annesi Ülfet Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABASI DA HASTANEDE CAN VERDİ Baba İlyas Aydın, 63 yaşındaydı. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Aydın ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Anneanne Ülfet Köse, 80 yaşındaydı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, Serdar Aydın'ı gözaltına aldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"İÇERİ GİRDİĞİMDE KANLAR İÇİNDE YATIYORLARDI" Aydın, emniyetteki ifadesinde, “Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedim” dediği belirtildi.

"ONLAR BENİM ANNEM, BABAM VE NİNEM" Evlat katliamı bu evde yaşandı. 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi’ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, “Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak” dedi. Aydın, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.