ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı! Hisseleri sert düştü

ABD'li yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede McDonald's'ın Quarter Pounder hamburgerlerinden kaynaklanan gıda zehirlenmesinin 10 eyalette en az 49 kişiyi hasta ettiğini, bunlardan birinin öldüğünü ve 10'unun hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yetkililer 27 Eylül ile 11 Ekim arasında Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wyoming ve Wisconsin'de şikayerlerin bildirildiğini açıkladı. En fazla vaka Colorado'da 27 ile görülürken, onu 9 vakayla Nebraska'nin takip ettiği ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hayatını kaybeden kişinin Colorado'dan olduğunu açıklarken, bir çocuğun da ciddi böbrek komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

REKLAM CDC, salgınla bağlantılı olarak görüşülen herkesin hastalanmadan önce McDonalds'ta yemek yediğini ve çoğunun da 'Quarter Pounder' adlı hamburger yediğini bildirdiğini söyledi. Salgına neden olan asıl bileşenin henüz belirlenemediği ifade edilse de yetkililer, soğan ve sığır etine odaklandıklarını belirtti. McDonald's, Quarter Pounder için kullanılan dilimlenmiş soğan ve sığır köftelerini etkilenen eyaletlerdeki mağazalardan kaldırdığını açıkladı. Bu hamburger menüsünün bu eyaletlerde geçici olarak bulunamayacağı ifade edildi. ABD Tarım Bakanlığı, Gıda ve İlaç Dairesi ve eyalet sağlık yetkilileri de soruşturmayı sürdürdüklerini vurguladı.