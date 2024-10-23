Bahçeli’nin DEM Parti ile tokalaşmasının ardından yaşananlar

MHP lideri Bahçeli’nin 1 Ekim’deki Meclis açılışında DEM Parti sıralarına yönelerek DEM Parti’nin eş başkanı Tuncer Bakırhan ve bazı milletvekillerinin elini sıkması ile siyasetin gündemine önemli bir madde eklendi ve yeni süreç tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Bahçeli sonraki açıklamasında “Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir” ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım, bir kenara konulamaz. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz” ifadeleriyle Bahçeli’nin adımına destek vermişti.

REKLAM "O KONUŞMADAN SONRA" Zaten Bahçeli de bir başka açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM açılışındaki konuşmasına işaret ederek “TBMM'de bir dayanışmanın, huzurun ve akıllı bir çalışmanın öngörülecek bir davetini de sunmuştur. Böyle bir davetten sonra Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP'nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş bir şahsın bu çağrısına bir adım atmak, bana düşen en önemli bir görevdir. Eğer bu çağrıya Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP bir adım atmazsa, diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz" demişti.

"DEVLET AYNISINI DENEMEZ" Bu gelişmelerden sonra başlayan “yeni çözüm süreci” değerlendirmeleri ise AK Parti yetkililerince reddedilmişti. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da “"Devlet deneyip tam sonuç alamadığı yol ve yöntemleri bir daha denemez. Devlet başka etkili yol ve yöntemler bulur" demişti. Bahçeli de son grup konuşmasında “Türkiye’nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır” ifadesini kullandı.

Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması Haberi Görüntüle ÖZEL'İN DEMİRTAŞ ZİYARETİ Bu arada CHP lider Özgür Özel de Bahçeli’nin adımına destek vererek “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." demişti. Özel ayrıca Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret etmişti. Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret Haberi Görüntüle BARZANİ TÜRKİYE'YE GELDİ Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin de bu süreçteki ziyareti dikkat çekmişti. SÖZLERİ NASIL YANKILANDI? Bahçeli’nin MHP grup toplantısındaki sözleri kısa sürede yankısını buldu. İlk önce gözler DEM Parti grubuna çevrildi. Bahçeli’nin konuşmasının ardından yeniden şekillenen konuşma metninde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, tecridin kaldırılması gerektiğini belirterek

“Onurlu bir barış için de insiyatif almaya hazırız" dedi. DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt Haberi Görüntüle Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Türkiye'nin geleceğinde terör ve terörün karanlık yüzüne yer yoktur. Hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak açtığımız tarihi fırsat penceresi hırsa kurban edilmemeli. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve toplum olarak terörün olmadığı bir Türkiye inşa edelim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle CHP lideri Özgür Özel, "Bu iş bir aktörün gelip konuşmasıyla çözülmez. Bu iş bütün partilerin yuvarlak bir masanın etrafında oturup, kendi çıkarlarını değil Türkiye'ye öncelik vererek konuşulmalıdır. Bu işte STK'ları dışlayamazsınız. İşine gelen aktörü parlattığın, işine gelmeyen aktörü oyunun dışına attığın bir öneri, Recep Tayyip Erdoğan için bir plan gibi kokuyor, ama kötü kokuyor" dedi. Özel, aynı konuşmada "Biz barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz. 86 milyonun kucaklaşmasını savunurken sesimiz titremez bizim" ifadelerini de kullandı.

"Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz" Haberi Görüntüle Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kimsenin kendini öteki hissetmemesi gerekir. Gerekirse yasal, anayasal değişiklikler, idari tasarrufları olur. Paradigma değişimi lazımdır. O zaman iç cephe sağlamlaşır" dedi. Yapıcıoğlu: Bahçeli'nin çıkışı önemli TEPKİ GÖSTERENLER NE DİYOR? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.”

BBP de sosyal medya hesabında Genel Başkan Mustafa Destici’nin su sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: “Türkiye'nin terörle mücadelesi 40 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Hepimiz isteriz ki elbette ki terör bitsin, silahlar bırakılsın... Birlik beraberlik sağlansın. Ama karşımızdaki terör örgütü kendi ortağı çıkardıkları bir durum değil ki. Emperyalistlerin kurdurduğu, desteklediği, büyüttüğü ve 40 yıldan beri Türkiye'ye saldırttığı bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Uzlaşma, çözüm süreci, helalleşme bunların kimin adına yapacağız? Binlerce şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine sorduk mu?"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel tarafından da desteklenmiştir. Bu çağrıya çözülme ortakları DEM, CHP, AKP'nin açık desteğinin olduğunu görüyoruz. Artık Türkiye'de Cumhur İttifakı ve CHP'den oluşan yeni adıyla Cumhur Halk Partisi vardır. Cumhur Halk Partisi, DEM'le koalisyon içerisindedir. Artık Erdoğan, Özel, Bahçeli ve Öcalan'ın el ele yürüdüklerini görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin ‘terörist başı Öcalan TBMM'de DEM grubuna konuşsun’ ifadesi tam bir siyasal cinnettir.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: "Tecrit koşulları değiştirilebilir, tecrit altındaki her hükümlüyle ilgili bunu yapma yetkisi Adalet Bakanı'nın elindedir. Adalet Bakanı istiyorsa, hükümetin bu yönde bir irade, eğilim ve isteği varsa terörist başıyla ilgili olarak da tecrit koşullarını yumuşatabilirler. Eğer terörist başı, örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Mesaj versin istiyorlarsa tecritten çıkarsınlar, mesajını alsınlar. Bunun dışında terörist başının, Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez.”