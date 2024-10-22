Reha Muhtar: Her şey elimden alındı

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde taburcu olan Reha Muhtar, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Yürümekte zorlandığı görülen Reha Muhtar, basın mensuplarına; "Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, bu hayattaki en önemli şey. Son 40 gün içinde her şeyim varken sağlığım gitti ve hiç bir şeyim kalmadı ama şükür hâlâ sevenlerim var" dedi.