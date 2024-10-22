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        Haberler Objektife Takılanlar Reha Muhtar: Her şey elimden alındı - Magazin haberleri

        Reha Muhtar: Her şey elimden alındı

        Ağustos ayında evinin merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırılan ve iki kez entübe edilen Reha Muhtar, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:25
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        "Her şey elimden alındı"
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        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde taburcu olan Reha Muhtar, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

        Yürümekte zorlandığı görülen Reha Muhtar, basın mensuplarına; "Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, bu hayattaki en önemli şey. Son 40 gün içinde her şeyim varken sağlığım gitti ve hiç bir şeyim kalmadı ama şükür hâlâ sevenlerim var" dedi.

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        Reha Muhtar, hastane sürecinde çocuklarının yanında duran eski hayat arkadaşı Nilüfer hakkında da konuştu. Muhtar; "Bilmiyorum Nilüfer Hanım ne yaptı. Öğreneceğiz her şeyi, bilmiyorum henüz. Sonrasında açıklayacağız. Çocuklarımla görüşemiyorum, sadece okullarının önünde denk gelirsem görüşüyorum. Her şey elimden alındı" diye konuştu.

        Reha Muhtar'ın elinde para dolu zarf dikkat çekti.

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