Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik! - Futbol Haberleri

        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0 veya 5-0 da olabilirdi. Böylesine bir maç için çok az performans gösterdik. İlk yarıda hiçbir ikinci topu kazanamadık." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 23:10 Güncelleme: 19.02.2026 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

        2

        "Bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0 veya 5-0 da olabilirdi. Böylesine bir maç için çok az performans gösterdik. İlk yarıda hiçbir ikinci topu kazanamadık."

        3

        "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme