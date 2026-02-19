Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0 veya 5-0 da olabilirdi. Böylesine bir maç için çok az performans gösterdik. İlk yarıda hiçbir ikinci topu kazanamadık." dedi.
Tedesco'nun açıklamaları şöyle:
"Bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0 veya 5-0 da olabilirdi. Böylesine bir maç için çok az performans gösterdik. İlk yarıda hiçbir ikinci topu kazanamadık."
"Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil.