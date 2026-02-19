Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Özer Çak yazdı: Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı! - Fenerbahçe Haberleri

        Özer Çak yazdı: Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 yenildi. HT Spor'dan Özer Çak, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Giriş: 19.02.2026 - 22:53 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:57
        Fenerbahçe, Avrupa'da duvara çarptı!
        Şubat ayına fırtına gibi girip Süper Lig’de oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki kritik sınavında Nottingham Forest karşısına çıktı. Teknik Direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor galibiyetine göre kadroda tek değişiklik yaparken forvette sürpriz bir şekilde Sidiki Cherif’e şans verdi. Ancak mücadeleye etkili başlayan taraf konuk ekip oldu. İlk 10 dakikada rakip ceza sahasında altı kez topla buluşan ve yüzde 79’luk topa sahip olma oranına ulaşan Nottingham Forest, 21. dakikada Murillo’nun uzaktan çektiği cılız şutla 1-0 öne geçti.

        Bu golün şoku atlatılamadan Skriniar’ın sakatlanarak oyundan çıkması Fenerbahçe adına işleri daha da zorlaştırdı. Yenilen gol ve sakatlığın ardından sarı-lacivertliler oyundan tamamen koptu; savruk görüntü, kaybedilen ikili mücadeleler ve artan baskı 43. dakikada gelen ikinci golle sonuçlandı. İlk yarı, Fenerbahçe açısından sezonun en kötü 45 dakikalarından biri olarak kayıtlara geçti. Rakip ceza sahasında sadece iki kez topla buluşabilen ve isabetli şut üretemeyen sarı-lacivertliler, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde bu sezon en fazla şut şansı verdiği ilk yarıyı oynadı. İkinci devrenin henüz başında Cherif ile yakalanan pozisyon tribünleri kısa süreli umutlandırsa da 51. dakikada gelen üçüncü gol maçı kopardı.

        Ligde namağlup ilerleyen ve Avrupa’da orta şekerli şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe, belki de sezonun en silik performansını sergiledi. Trabzonspor maçında güçlü bir orta sahayla sahaya çıkan Tedesco’nun bu kez orta alandan fedakârlık yaparak Cherif tercihiyle başlaması planı işlemez hale getirdi.

        Asensio ve Talisca’nın etkisiz kaldığı gecede geç gelen İsmail Yüksek hamlesi topun biraz daha Fenerbahçe’de kalmasını sağlasa da skor değişmedi. Sonuç olarak Avrupa’da yol artık neredeyse imkânsıza yakın bir noktaya geldi. Bu maçtan çıkarılacak ders açık. Bu seviyede yapılacak kadro ve oyun planı tercihleri hata kaldırmıyor. Tedesco’nun özellikle zorlu maçlarda risk alırken iki kez düşünmesi gerekiyor; aksi halde ligdeki güçlü yürüyüşün de yara alması kaçınılmaz olabilir.

