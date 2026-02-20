KF Shkendija: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü Marius Mouandilmadji kaydetti.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Ayrıca temsilcimizde 7. dakikada Cherif Ndiaye, penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlılar tur için avantajı kaptı. İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te Samsun'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.
17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.
19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.
39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51. dakikada Ibraimi, 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
54. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gaye'nin ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.
77. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan Holse'nin ön direğe ortasında Mouandilmadji'nin ayak içi vuruşunda top, kaleci Gaye'nin yanından ağlara gitti: 1-0
88. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, penaltı noktasından meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.