Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi KF Shkendija: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU (Samsunspor avantajı kaptı) - Futbol Haberleri

        KF Shkendija: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü Marius Mouandilmadji kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.02.2026 - 00:54 Güncelleme: 20.02.2026 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor avantajı kaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

        Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Ayrıca temsilcimizde 7. dakikada Cherif Ndiaye, penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlılar tur için avantajı kaptı. İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te Samsun'da oynanacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.

        REKLAM

        7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

        17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.

        19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.

        39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        51. dakikada Ibraimi, 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

        54. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gaye'nin ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.

        77. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan Holse'nin ön direğe ortasında Mouandilmadji'nin ayak içi vuruşunda top, kaleci Gaye'nin yanından ağlara gitti: 1-0

        88. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, penaltı noktasından meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

        Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu

        Gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme