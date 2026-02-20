Canlı
        Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu ile Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı - Magazin haberleri

        İsmail Hacıoğlu ile Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu ile şarkıcı Kaan Tangöze'nin ifadelerine ulaşıldı. Hacıoğlu da Tangöze de uyuşturucu kullandıklarını kabul etti

        Giriş: 20.02.2026 - 00:17 Güncelleme: 20.02.2026 - 00:36
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılık, 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş; 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu'nun da bulunduğu 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Serbest bırakıldılar
        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli tutuklanırken, 2’si ev hapsi olmak üzere toplam 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İsmail Hacıoğlu
        "TELEGRAM’DAN SİPARİŞ ETTİM, POSTA KUTUSUNA BIRAKTILAR"

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesinin detayları belli oldu. Yaklaşık 27 yıldır oyunculuk yaptığını, aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyleyen İsmail Hacıoğlu, ifadesinde şunları belirtti; "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi, Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlardı. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özellikle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim."

        Kaan Tangöze
        "SOKAK ÜZERİNDE BİR TORBACIDAN ALDIM"

        Aylık gelirinin 600 - 800 bin TL arasında olduğunu söyleyen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze; "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Yine bana bahsetmiş olduğunuz etkin pişmanlık hükümlerini anladım.Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım” diyerek şu ifadeleri kullandı: Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da tanımıyorum.

        "EVDEKİ UYUŞTURUCU BAYATLAMIŞ OLABİLİR"

        Evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Kaan Tangöze; İşleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şuanda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim” ifadelerini kullandı.

        "GECE VAKTİ EVİN BALKONUNDA İÇERİM"

        Uyuşturucu maddeyi ne sıklıkta içtiğini anlatan Kaan Tangöze; "Genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim. Yurt içinde veya yurt dışında Hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım hakkımda neden işlem yapıldığını bende merak ediyorum. Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım. Yine iş ekibimle herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur. Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur emniyet ekiplerine de zaten cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir” şeklinde konuştu.

        Murat Dalkılıç
        Serbest bırakılan bir diğer şüpheli olan şarkıcı Murat Dalkılıç ise aylık gelirini; 250 - 300 bin TL olarak beyan etti.

