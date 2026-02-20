İsmail Hacıoğlu ile Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılık, 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş; 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu'nun da bulunduğu 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli tutuklanırken, 2’si ev hapsi olmak üzere toplam 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesinin detayları belli oldu. Yaklaşık 27 yıldır oyunculuk yaptığını, aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyleyen İsmail Hacıoğlu, ifadesinde şunları belirtti; "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi, Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlardı. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özellikle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim."

Kaan Tangöze "SOKAK ÜZERİNDE BİR TORBACIDAN ALDIM" Aylık gelirinin 600 - 800 bin TL arasında olduğunu söyleyen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze; "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Yine bana bahsetmiş olduğunuz etkin pişmanlık hükümlerini anladım.Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım” diyerek şu ifadeleri kullandı: Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da tanımıyorum. "EVDEKİ UYUŞTURUCU BAYATLAMIŞ OLABİLİR" Evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Kaan Tangöze; İşleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şuanda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim” ifadelerini kullandı.