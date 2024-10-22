Aykut Kocaman: İçimde en büyük ukde milli maç sayısıdır

Fenerbahçe ve Türk futbolunun üç efsanesi bir arada... Tarihi 88/89 sezonunun en önemli üçlüsü yıllar sonra HT Spor ekranlarında buluştu. Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin anıları tazeliyor ve Türk futbolunu masaya yatırıyor.

İşte Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğündeki canlı yayından satır başları:

Aykut Kocaman: Futbolda Türkiye'de iyiye doğru bir dönüşüm var. Teknik direktörlük yapmaya başladıktan sonra dönemde oyuncularımdan istediğim şeyler benim oyunculuğumda yoktu. Hiddink hocamız beni yanına çağırdı. Boluspor'la oynayacağız 'Abdülkerim var, onu kontrol etmen lazım' dedi. İçimden reaksiyon vermiştim. Zihinsel olarak öyle bir şeye hazır değiliz. Benim antrenörlük yaptığım dönemde bütün oyuncular kontrol altında olmalıydı. O günkü şartlardaki Aykut Kocaman'ı kendi takımımda istemezdim.

🎙️ Aykut Kocaman: Futbolda bir dönüşüm oldu. Özellikle Türkiye'de önemli bir dönüşüm oldu, iyiye doğru. Hayatın akışı zaten genelde iyiye doğru gidiyor. Futbolda da bu çok net gözüktü. pic.twitter.com/3xBdqPA53Q — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024 REKLAM Oğuz Çetin: O günün oyun kültüründe topu kaybetmeleri en doğal hakkıydı.Temel amaç sonucu değiştirecek oyunculardı. Onların hakkıydı. Takım savunması yönünde ciddi beklenti bilinci yoktu. Bugüne evrildiğinde o bilinçle geldi. Sonuç yaratıcılığa geliyor. Aykut Kocaman: Rıdvan pek çok özelliğinin yanısıra giderken hızlı durmak, tekrar harekete geçmek, en önemli özelliklerinden biri olmuştu. Kendi oyunculuğumla pandemi döneminde barıştım. Antrenörlük sürecinde kıyas olsun istemiyordum. Karantina döneminde kendimi seyrettim. Kendimle barıştığım dönemde pek çok maç izledim. Rıdvan ve Oğuz'la ilgili söyleyeceğim. Antrenör gözüyle baktığımda hakikaten üst seviyede oyunculardı.

🎙️ @ahmetselimkul: Yeni nesilde sosyal medyada şöyle veryansınlar oluyor 'babama Mbappe'yi izletiyorum, yok bizim Aykut başka' diyor.



🗣️ Aykut Kocaman: Ben kendi oyunculuğumla pandemi döneminde barıştım. Çünkü antrenör olduktan sonra kendimi futbolculuğa kapatmıştım. O günkü… pic.twitter.com/4ltEegIiHC — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024 Oğuz Çetin: Rıdvan'la olan iletişimimde 3 saniye içinde 3 tane pozisyon gösterirdi. Ofsayta düşeceğini görür, o pozisyondan farklı pozisyona evriliyor, üçüncü pozisyonda topu önünde buluyor. Durması, kalkması, ivmelenmesi. Bu tür oyuncu dünyada bulmak çok zor. Rıdvan Dilmen: Aykut'la çok sık telefonlaşırız. Karşılaştığımızda konuşuyoruz. Bir şeyi itiraf ettim. Sen gerçekten büyük futbolcuymuşsun dedim. Oyuncu iken çok iyi iletişimimiz vardı. Şimdi gördüğümde bizim kuşaktaki forvetlere baktığımızda Metin, Ali Feyyaz, Tanju Çolak, Hasan Vezir gibi. Milli takımlar kolay tercihler değil.

REKLAM Aykut Kocaman: İçimde en büyük ukde milli maç sayısıdır. Kendime biçiyorum. Fenerbahçe'de çok formda olduğum dönemler oldu. Tam milli maç olacağı zaman sakatlıklar devreye girdi. Sakatlıklarım hep milli maç arefelerine geldi. Rıdvan Dilmen: Sakatlık konusunda yanıma gelemezsin... Aykut Kocaman: Oğuz'un şöyle problemi oldu. Fenerbahçe'ye geldiğinde 26 yaşındaydı. Rıdvan Dilmen: İlk milli maçını hatırlıyorum, İnönü'de Yunanistan maçı. Oğuz Sakaryaspor'da 1981'de oynuyordu. Kaptanlığı yapıyordu.

Oğuz Aydın: O günlerde özellikle Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon belli Anadolu kulüplerinde çok fazla yetenekli oyuncular vardı. Ne zaman 88'de Sakarya'da kupayı kazandık, Fener'e geldik, 1 ay sonra 11'e girdim. 🎙️ Oğuz Çetin: O günlerde milli takım havuzu çok büyüktü, tercihlerde de büyük takımlar öne çıkıyordu. pic.twitter.com/bhh1WxkTtY — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024 Aykut Kocaman: O zamanki havuz çok genişti. Yerli oranı çok yüksekti. Galatasaraylı, Beşiktaşlı dönemimizin oyuncuları için söylüyorum. Son yerli kahramanlardık. Sonra yabancılaşma daha da arttı. Oğuz Aydın: 88-89 sezonunda gol rekoru kırdık. Kalede bir tek Scuhacmer vardı sonra bizdik. Yabancı yoktu.

Aykut Kocaman: Samsunspor kaza geçirmişti. Yaralanan ve hayatını kaybeden arkadaşlarımız olmuştu. 3 Haziran 1989'da Konyaspor karşısında çıktık. İkinci yarıda 100. golü atan Güneş gazetesinin ortaya koyduğu arabayı alacaktı. İkinci yarıda ciddi araba savaşı oldu. Gol atamadan bitirdik. Herkesin çok şey istemesi hiçbir şeyin olmayacağını gösteren bir şeydi. Taraftar çok istiyordu. Sarıyer maçına çıkarken, soyunma odasında karar alındı. Golü kim atarsa atsın, 100. gol çok değerliydi. Fenerbahçe futbol tarihine geçecekti. Golü kim atarsa atsın Emin arkadaşımıza vereceğiz dendi. Herkes rahatladı. Turan iki dizinden sakattı. Aykut mu, Rıdvan mı, Hasan mı, Oğuz mu atar diye konuşuluyor. Turan her seferinde 'Ben gelir atarım' diyordu. Rıdvan olağanüstü alışveriş yaptı Oğuz'la, karşı karşıya kaldı, döndü dolaştı top Turan'ın kafasına geldi, gol oldu.

🚗 100. golü atan oyuncuya araba verilecek!



🎙️ Aykut Kocaman: İlk yarıda 99. golü attık ikinci yarıda herkesin arasında ciddi bir araba savaşı oldu. Herkes gol atmaya çalıştık ama gol gelmedi. pic.twitter.com/hZdG3lAKSv — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024 Oğuz Aydın: O senenin en önemli özelliği kadro mühendisliği. Turan, Oğuz, Hakan Tecimer. Önde Hasan, Aykut ve Rıdvan. Birbirinden bambaşka ama birbirini tamamlayacak zekaya sahipler. Turan savunmada gerekli görevlerini yerine getirmekle beraber, her hücum çıkışında bizim önümüze geçerdi. Geçiş oyunu o yıllarda konuşulmazdı, Turan bunu yapardı. Aykut Kocaman: Antrenörlüğe başladıktan sonra bireyselliğin önemli olduğunu ama herşeyin olmadığını düşünmüşümdür. O sene bizim için rüya sezondu. Hasan gelmeseydi acaba Rıdvan ile ikimiz taşıyabilir miydik? Çünkü ikimiz de seyyar oyuncuyduk. Orhan'la başladık, demoralize olurdu. Hasan ana parçalardan biri oldu.

Rıdvan Dilmen: Bence en iyi kadroların oluştuğu takım Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'dı o zaman. Çok önemli kadrolar vardı. Bu kadroların önünde zorlanmıştık. Ben sağlıklı devam etseydim o sezonda 2-3 şampiyon olurduk. 📸 Sobanın başında efsane poz!



🗣️ Aykut Kocaman: Burada Oğuz hazırlanmıştır, biz hala giyineceğiz.



🎙️ Rıdvan Yılmaz: Şurada İsmail Kartal vardır oturmuş bakıyordur. pic.twitter.com/iH01OB7g1o — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024 Oğuz Aydın: Hasan'ın gidişi bizde ciddi tramva yarattı. Rıdvan'ın sakatlığı bizi etkiledi. Rıdvan Dilmen: Bilal, rahmetli Ergin, İsmail hepsine şükranlarımı sunuyorum. Hasan Vezir diyoruz. Beşiktaş final maçından önce ayrıldı. O kadar seviyoruz ki, şu kadar kırılmadık. Mutlaka bir sebebi olmuştur demiştim kendi kendime. Hasan'la devam etseydik 4-5 sene şampiyon olurduk.

Aykut Kocaman: Fenerbahçe'nin yakın tarihinde beklenmedik kırılmalar oluyor. Bu yaz başında Hasan'dan telefon geldi. Telefonu 'ah be Hasan' diye açtım. Hasan o andaki duygularımı anladı. O kadar içimize oturan bir şeydi ki. Galatasaray ve Beşiktaş çok güçlü kadrolardı. Hasan'ın gidişi bizde büyük yıkım yarattı. Scuhacmer sarılık olmuştu, Şenol ve Rıdvan sakatlandı. Turan sakatlandı, uzun süre oynamadı ve bir de Hasan gitti. İkinci yarıya beşte beş başlamıştık. O ara çok hoşnutsuzdu herkes. Kazanıyoruz ama iyi değiliz hoşnutsuzluğu vardı. Beşiktaş maçında sakatlandım, sonra Oğuz, sonra Engin sakatlanmıştı.

Aykut Kocaman: Bir kere skor yapmayla ilgili problemimiz yoktu. Sıradışı bir şey vardı. Rakip Galatasaray, ilk devre 3-0 olmuş. Hatta 4-0 oldu. Uğur sağ çaprazdan girmişti. 3-0'la içeri girince toparlandık. Veselinoviç şunu söyledi, o takımın mimarıdır. Tam tarzına uygun takım yapmıştı. Özellikle pozisyona gireni, atanı çok seviyordu. Bu maçta şunu söyledi bize; "Siz şampiyon takımsınız, şampiyonluğa çok az kalmıştı.İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıyı hiç olmazsa 1-0 biz kazanalım" dedi. İlk 10 dakikada gol bulursak maçın lehimize geleceğini söylemek mümkün dedi. Tam istediği gibi oldu. O kadar skorer takımız ki. Ve tam da öyle oldu.

Oğuz Aydın: Bizim literatürümüze girdi bu, Aykut çalımı. Aykut Kocaman: Kalede dev var. Simoviç'e hiç gol atamamıştım. 'Yemez' diyordum. Gol olduğuna inanamadım. Simoviç'ten dolayı. Rıdvan Dilmen: 3-0 mağlubuz. Fenerbahçe taraftarı 'Fener' diye bağırıyor. Daha fazla yemeyelim diyordum kendi adıma. Seyirci bağırıyordu. 🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): 3-0 gerideyiz ve soyunma odasına gidiyoruz. Tribünler 'Fener' diye bağırıyordu. Demek ki güveniyorlar bize diyorduk. pic.twitter.com/elDnmHTu2S — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024 Aykut Kocaman: İkinci yarıya başlarken önemli oyuncu değişikliği oldu. Oğuz oyundan çıktı. Kadroya Taygun girdi. Oğuz Aydın: Sakat oynuyordum, çıktım. Aykut'un o dakikada golü bulması önemli. Savunmada çok önemli işler oldu.