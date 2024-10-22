Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenidoğan çetesi soruşturması hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan konuşmasında, "12 masum sabinin hayatını kaybetmesine yol açan kim varsa, hangi sağlık kuruluşu varsa, hepsiyle ilgili adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti: "Titiz soruşturma yürütüldü, çete elebaşları tutuklandı. Bir avuç haysiyetsiz yüzünden sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz. Bu çete operasyonu ülke gündemine yeni gelmiş olsa da soruşturmanın başlama tarihi 1,5 yıl öncesine dayanıyor. Bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak sürecin takipçisi olacağım."

"SAĞLIK CAMİAMIZIN HIRPALANMASINA GÖZ YUMMAYIZ"

"Birkaç çürük elma yüzünden de sağlık camiamızın hırpalanmasına göz yummayız. Masum bebeklerin cenazesi ve ailelerinin acısı üzerinden siyaset yapmak da vicdan tutulmasından başka bir şey değildir."

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI AÇIKLAMASI

"Özel sağlık kuruluşlarımızın ücretlendirme politikalarıyla ilgili de şikayetler alıyoruz. Bunların da üzerine kararlılıkla gideceğimizin bilinmesini istiyorum."