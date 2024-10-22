Okan Buruk: Son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek

UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Çarşamba günü (yarın) İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basının sorularını yanıtlayan Buruk, Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girerek direkt olarak son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

"GENLERİMİZDE AVRUPA VAR"

Başarılı çalıştırıcı, "İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava dostluk hepsi bizim için bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

REKLAM SOL BEK SORUSUNA CEVAP Okabn Buruk, Jakobs'un sakatlığı sonrası sol bekte kimin oynayacağına yönelik soruya ise, "Bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar." şeklinde yanıt verdi.

"FAVORİYİZ, TAM KADROYA YAKINIZ" "Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz. Son ligdeki maçı kazandığımız için ligde her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Karşınızda bir rakip var, onların da planları var. Geçiş hücumlarını etkili yapan bir takım. Biz kalitemizi, konsantrasyonumuz ile birleştireceğiz. En büyük avantaj kendi sahamızda oynayacağız. Stadyuma girerken bile o havayı yaşıyoruz. Benim dönemimde oynadığımız iç saha maçlarında sadece bir iki tane motive olamadığımız maç vardır. Yarın bu motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız."