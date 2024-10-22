Alperen Şengün'den Türk basketbol tarihine geçen anlaşma!
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımıyla 5 yıl için toplam 185 milyon dolar karşılığında yeniden anlaşmaya vardı. Anlaşmanın resmiyete dökülmesiyle birlikte 22 yaşındaki yıldız pivot, adını Türk basketbol tarihine yazdıracak.
NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, takımındaki geleceği belli oldu.
ESPN'de yer alan habere göre; 22 yaşındaki milli pivot, Houston Rockets ile 5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
YILLIK 37 MİLYON, TOPLAM 185 MİLYON DOLAR!
Alperen'in yeni sözleşmeyle birlikte Houston'dan 5 yıl için toplam 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Kontratının son yılında ‘oyuncu opsiyonu’na sahip olan Şengün, isterse takımından ayrılarak serbest kalabilecek.
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU OLACAK
Genç yıldız, anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.
Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
ALPEREN'İN NBA KARİYERİ
Alperen Şengün, 2021 NBA Draftı'nda 16. sıradan seçilerek NBA'e adım attı. Üç sezonda Houston Rockets forması giyen Alperen, toplamda 210 maçta mücadele etti.