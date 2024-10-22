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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den Türk basketbol tarihine geçen anlaşma! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den Türk basketbol tarihine geçen anlaşma!

        NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımıyla 5 yıl için toplam 185 milyon dolar karşılığında yeniden anlaşmaya vardı. Anlaşmanın resmiyete dökülmesiyle birlikte 22 yaşındaki yıldız pivot, adını Türk basketbol tarihine yazdıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:27
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        NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, takımındaki geleceği belli oldu.

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        ESPN'de yer alan habere göre; 22 yaşındaki milli pivot, Houston Rockets ile 5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

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        YILLIK 37 MİLYON, TOPLAM 185 MİLYON DOLAR!

        Alperen'in yeni sözleşmeyle birlikte Houston'dan 5 yıl için toplam 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Kontratının son yılında ‘oyuncu opsiyonu’na sahip olan Şengün, isterse takımından ayrılarak serbest kalabilecek.

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        TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU OLACAK

        Genç yıldız, anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.

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        Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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        ALPEREN'İN NBA KARİYERİ

        Alperen Şengün, 2021 NBA Draftı'nda 16. sıradan seçilerek NBA'e adım attı. Üç sezonda Houston Rockets forması giyen Alperen, toplamda 210 maçta mücadele etti.

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        Bu karşılaşmaların 148'inde ilk 5'te yer alan Şengün, ortalama 27.2 dakika süre alarak 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.

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