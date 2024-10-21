Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

"İLGİLENİRSEK ALIRIZ" İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da kariyerini sürdüren Nicola Zalewski'yle ilgilenildiğine dair gelen soruya yanıt veren Hüseyin Yücel, "Bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır." dedi.

"EMEKLİLİĞE GÖNDERMEYE NİYETİMİZ YOK" Sezon başında transfer edilen Ciro Immobile hakkında da konuşan Yücel, "3 gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.