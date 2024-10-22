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        Haberler Gündem Savcı Yavuz Engin’den teşekkür

        Savcı Yavuz Engin’den teşekkür

        Tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin'i ters kelepçeli haliyle izlerken görüntülenen Savcı Yavuz Engin, sembol kare ile birlikte sosyal medyada büyük takdir topladı. Engin, bu ilgiye kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:03
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        Tehdide boyun eğmeyen Savcı'dan teşekkür
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        Yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan her detay Türkiye’nin kanını dondururken yürüttüğü soruşturma ile çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin de kamuoyundan büyük takdir görüyor.

        Yürüttüğü soruşturmanın kapatılması için Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edildiği anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Savcı Engin, bu tehdide boyun eğmeyerek önemli bir adım atmıştı.

        Bu tutumu ile takdir gören Engin, daha sonra tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçelenmiş halde adliyeye götürülürken izlediği anla da ölümsüzleşmişti.

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        Savcı Yavuz Engin’in (soldan üçüncü) tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçelenmiş halde adliyeye getirilirken izledi.
        Savcı Yavuz Engin’in (soldan üçüncü) tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçelenmiş halde adliyeye getirilirken izledi.

        Fotoğraf, Mustafa Kemal Zengin’in “Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla. O zaman sana kimse dokunamaz” sözlerini de akıllara getirmişti. Savcı Engin’in Mustafa Kemal Zengin ile aynı kareye bu şekilde girmesi de epey anlamlı bulunmuştu.

        Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu kare ile birlikte hakkında övgü dolu paylaşımlar yapılan Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Engin, makamında çektirdiği fotoğrafı ile yaptığı paylaşımına şu notu düştü: “Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; ‘Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz’”

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