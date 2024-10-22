Sütaş'ın Bingöl yatırımı tersine göç başlatacak

Sütaş'ın Bingöl'e yaptığı 191 milyon dolarlık entegre tesiste gazeteciler ile bir araya gelen Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, bu yatırımın Bingöl'ü net göç veren iller arasından çıkacağını şehrin tersine göç alacağını belirtti. Yılmaz, yatırımın Bingöl ve çevresine olan etkilerini geniş bir şekilde inceleyen Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kâmil Taşçı tarafından iki yıl süren yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanan Bölgesel Etki Analizi Raporu'nun bu sonuca vardığını ifade etti. Raporun ulaştığı diğer sonuçlara göre yatırım, Bingöl’ün üretim kapasitesine, kurumsallığına, Ar-Ge, yenilikçilik kapasitesine ve insan kaynağı niteliğine doğrudan katkı sağlayacak, kurumsal bir işletmenin bölgede tedarik zincirinde yer alacak olması, diğer işletmelerin kayıt dışı oranını düşürecek ve Sütaş piyasa düzenleyici bir etkiye sahip olacak, kurumsallığı güçlendirecek. Ayrıca yatırımla birlikte 2019 yılında Bingöl ekonomisinde tarımı payı yüzde 14 düzeyinde iken 2033'te bu rakam 2.5 kattan fazla artarak yüzde 36,8'e yükselecek.

HER BİR KİŞİYE KARŞILIK 8 İSTİHDAM Süt ve süt ürünleri üretiminde her bir kişiye karşılık 8 kişiye daha istihdam imkânı oluşturulduğunu vurgulayan Yılmaz, Bingöl'de şu anda 867 olan istihdamın yaklaşık bin 12 kişiye yükseleceğini ve bunun 8 bin kişiye daha iş kapısı açacağını söyledi. Yılmaz, böylece Bingöl'ün Türkiye’de fert başı GSYH bakımından 73’üncü sıradaki konumundan, 35 sıra birden yükselerek 38’inci sıraya tırmanacağını dile getirdi. Bingöl'e yatırım yapma kararı aldıkları 2011'den itibaren Bingöl'deki başarılı öğrencileri Karacabey ve Aksaray'da eğitime gönderdiklerini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: "2011 yılından beri devam eden bir programla Karacabey Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören Bingöllü bursiyerlerimiz, Aksaray ve Karacabey’deki fabrikalarımızda çalışarak deneyim kazandı ve Bingöl tesislerinin üretim yöneticileri olarak yetiştirildiler. Bingöllü çalışanlarımız tesislerimizde aldıkları eğitimi, tecrübeyi artık Bingöl’de değerlendirmeye başladılar."

MAKİNELER TAMAMEN YERLİ 1975 yılında kurulan Şütaş'ın konsolide net cirosunun 25,5 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Yılmaz, "Kurulduğumuz günden beri sütçülüğe odaklanıp, bu alanda uzmanlaşıp büyürken "Çiftlikten Sofralara" kadar uzanan süt değer zincirini entegre ettik ve ürünlerimizin doğallığını, kalitesini, besin değerini güvence altına alan ve izlenebilirliğini sağlayan bir iş modeli yarattık" diye konuştu. Bingöl'ü neden seçtiklerine dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Diğer 3 tesisimize eklenen Bingöl tesislerimizle birlikte Türkiye'nin her yerine en fazla 8 saatte ürünlerimizi ulaştırıyoruz" dedi.

Duygu Yılmaz'ın dikkat çeken bir başka açıklaması bölgede 6 yıldır üreticilerle sözleşmeli yem bitkileri üretimi yapan Sütaş'ın sadece 2023 yılında 420 ton yem bitkisi üretimi gerçekleştirilerek karşılığında üreticilere 247,4 milyon TL ödeme yapmış olması. Ayrıca tesiste yerli makina, ekipman, dizayn ve mühendislik hizmetleri için referans olacak birçok başarılı örnek olduğunun altını çizen Yılmaz, tüm makineleri yerli üreticiler kanalıyla sağladıklarını ifade etti. Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre Şütaş'ın Bingöl’deki çiftliklerde şu anda toplam 13 bin 194 büyükbaş hayvanı bulunuyor. 10 bin baş sağmal olmak üzere devam eden 22 bin 500 baş kapasiteli Damızlık Süt Sığırı Çiftliği yatırımı ile bölgede yapılacak süt hayvancılığı yatırımları için gerekli damızlık süt sığırı ihtiyacı karşılanırken aynı zamanda Süt Ürünleri Fabrikasının ihtiyacı olan sütün yüzde 25’i de üretilmiş olacak. Damızlık süt sığırı çiftliklerinde doğacak erkek hayvanların beslenip büyütüleceği 5 bin başlık bir Besi Çiftliği yatırımı da yapılıyor. Şütaş'ın entegre tesislerinde yer alan 600 ton/gün kapasiteye sahip karma yem fabrikası, süt ürünleri fabrikasının işleyeceği bin ton/gün sütü üretecek süt ineklerinin ihtiyacı olan karma yemin tamamını karşılayabilecek. 1.000 ton/gün süt işleme kapasitesi ile kurulan fabrika aynı anda 18 ayrı ürün üretip paketleyebilme imkanına sahip.

BİYOGAZ TESİSLERİ 600 TON SERA GAZINI YAKALADI Bingöl tesislerinin önemli bir ayağı da çiftliklerin ve fabrikaların organik atıklarının 6,4 MWh kapasiteli biyogaz tesislerimizde işlenerek elektrik ve ısı enerjisi (buhar) üretilmesi. Yılmaz, sürdürülebilirlik kapsamında biyogaz tesisler aracılığı ile 600 bin ton sera gazını yakaladıklarını bu tutarın tesisin ürettiği sera gazının üç katından fazla olduğunu belirtti. Ayrıca biyogaz tesislerinin çıktılarından günde 80 ton organik ve organomineral gübre üretilecek ve bu gübre yem üreticilerine verilecek. Böylece ineklerin yemlerinin yetiştirildiği toprakların gübre ihtiyacı karşılanırken, aynı zamanda bölgedeki tarlaların organik yapısının iyileştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması sağlanacak. Tesiste yenilenebilir enerji üretimini çeşitlendirmek ve artırmak için 9,1 MWp kapasiteli GES yatırımı da yapılıyor.