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        Haberler Gündem Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı

        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı

        Diyarbakır'da 6 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinde iddianame hazırlandı. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 4 sanık "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" ile suçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:25
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        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

        Ayrıntılar gelecek...

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