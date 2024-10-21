Okan Buruk'un sol bek planı!
Galatasaray'da Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlığın ardından sol bek mesaisi başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek planı belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle Antalya deplasmanında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Senegalli oyuncu, sağ üst arka adalesinde yaşadığı zorlanma nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Jakobs bu süre zarfında UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg, ligde ise Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Daha sonra ligde BAY geçecek olan sarı kırmızılılar, yaklaşık 10 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak.
Sağlık ekibi, 7 Kasım'da Tottenham ile oynanacak Avrupa Ligi maçına Jakobs'u yetiştirmeye çalışacak.
Sağlık ekibi, 7 Kasım'da Tottenham ile oynanacak Avrupa Ligi maçına Jakobs'u yetiştirmeye çalışacak.