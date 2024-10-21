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        8 aylık bebeği ölen acılı anne: "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"

        Türkiye'nin kanını donduran Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Beyaz önlüklü bebek katili çetenin ölüme sürüklediği bebeklerden biri de Burcu Gökdeniz'in çocuğuydu. Habertürk TV yayınına katılan Gökdeniz, "Bebeğim 8 aylıktı. İyileşeceğini düşünüyorduk ama 10 gün sonra vefatını Fırat Sarı açıkladı. Bebeğimin öldüğü gün pandemi dönemiydi ve bizi yoğun bakım ünitesine aldılar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:46
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        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
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        Habertürk TV yayınına katılan ve Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtlayan acılı anne Burcu Gökdeniz şunları kaydetti:

        "34 haftalık doğum oldu. Bunun nihayetinde de çocuğumun ciğerleri gelişmemişti. Bu nedenle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılması gerekiyordu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sorumlusu Fırat Sarı'ydı. Bebeğim 10 gün boyunca yattı ve 10 gün boyunca iletişimde olduğumuz tek doktor Fırat Sarı'ydı. Günlük bize çocuğumuza yaptığı raporları iletiyordu ve iyi olduğunu da belirtiyordu. Daha sonra midesi anne sütünü kabul etmemeye başladı ve serumla hortumla beslediklerini ilettiler bize. Ondan sonra iyileştiğini bu sefer de ciğerlerinin enfeksiyon kaptığını söylediler."

        "Aklımızda hep iyileşeceği vardı. Çünkü 8 aylıktı. 9. gün tabii biz korona tedbirleri kapsamında içeriye girmiyoruz. Sadece günlük gidip sütümüzü veriyoruz. Onun haricinde fotoğraf istiyoruz fotoğrafını gösteriyorlar. 9. gün gittiğimizde 2 saat yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Bizi 1 dakika geleceğiz diyerek 2 saat oyaladılar. En sonunda içeride bir bebeğin hasta olduğunu durumunun kötü olduğunu onunla ilgilendiklerini söylediler. Yarın gelmemizi istediler. Tabii bizim bebeğimiz mi diye düşündük ama o zaman da söylerler diye düşündük. Ertesi sabah da sabah 5'te telefonla uyandık. Dediler ki bebeğinizin durumu kritik. Hastaneye gelmemizi istediler."

        "Fırat Sarı geldi ve çocuğunuzun ciğerlerinde kanama başladı dedi. Kan takviyesinde bulunduklarını söyledi. Ancak kanamayı durduramadıklarını ve durumunun kritik olduğunu söyledi. 2 saat sonra yine gittik ve bu kez kalbinin de dayanmamaya başladığını söyledi. 'Bir kez durdu kalp masajıyla geri getirdik' dedi. Saat 11 civarında kalbinin tekrar durduğunu kalp masajı yaptıklarını ancak geri getiremediklerini söylediler. Fırat Sarı bize vefatını açıkladı. Çocuğumuz öldükten sonra 'Biz çocuğunuzu alacağız size göstereceğiz' dediler. Sonra hep beraber bizi pandemi döneminde diğer bebekler varken yenidoğan yoğun bakım ünitesine aldılar. Yüzünü gördük ve çıktık. Fırat Sarı ismini duyduktan sonra aklımızdaki şüpheler daha da kuvvetlendi ve sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz."

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