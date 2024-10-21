"Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"

Habertürk TV yayınına katılan ve Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtlayan acılı anne Burcu Gökdeniz şunları kaydetti:

"34 haftalık doğum oldu. Bunun nihayetinde de çocuğumun ciğerleri gelişmemişti. Bu nedenle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılması gerekiyordu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sorumlusu Fırat Sarı'ydı. Bebeğim 10 gün boyunca yattı ve 10 gün boyunca iletişimde olduğumuz tek doktor Fırat Sarı'ydı. Günlük bize çocuğumuza yaptığı raporları iletiyordu ve iyi olduğunu da belirtiyordu. Daha sonra midesi anne sütünü kabul etmemeye başladı ve serumla hortumla beslediklerini ilettiler bize. Ondan sonra iyileştiğini bu sefer de ciğerlerinin enfeksiyon kaptığını söylediler."

"Aklımızda hep iyileşeceği vardı. Çünkü 8 aylıktı. 9. gün tabii biz korona tedbirleri kapsamında içeriye girmiyoruz. Sadece günlük gidip sütümüzü veriyoruz. Onun haricinde fotoğraf istiyoruz fotoğrafını gösteriyorlar. 9. gün gittiğimizde 2 saat yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Bizi 1 dakika geleceğiz diyerek 2 saat oyaladılar. En sonunda içeride bir bebeğin hasta olduğunu durumunun kötü olduğunu onunla ilgilendiklerini söylediler. Yarın gelmemizi istediler. Tabii bizim bebeğimiz mi diye düşündük ama o zaman da söylerler diye düşündük. Ertesi sabah da sabah 5'te telefonla uyandık. Dediler ki bebeğinizin durumu kritik. Hastaneye gelmemizi istediler."