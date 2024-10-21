Yılmaz Erdoğan: İlk kez tanık oluyorum
Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür - sanat devrimi adına atılan ilk adımda yaşananları konu ediniyor. BKM yapımı filmi, galada izleyen ünlüler yorumladı. Yılmaz Erdoğan; "İlk defa böyle bir duygu durumuna tanık oluyorum" dedi
Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', gösterime 25 Ekim'de girecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür sanat devrimi adına atılan ilk adımda yaşananları konu edinen filmi, galada izleyen ünlüler yorumladı.
• YILMAZ ERDOĞAN
Atatürk’ün içinde olduğu; güldürüp, ağlattığı ve bu denli empati kurabildiğimiz ilk defa böyle bir duygu durumuna tanık oluyorum.
• OYA BAŞAR
Gençlerin tarihimizde sanatın nasıl zorluklardan geçip bu günlere geldiğimizi öğreneceği çok güzel bir film.
• ALİ SUNAL
Atatürk ile aynı sahnede, aynı salonda, aynı hayali paylaşmak müthiş bir duyguydu. Filme gelsinler. Cumhuriyet’i bu yıl doya doya bu filmle beraber yaşasınlar.
• HADİSE
Filmin son sahnesinde ağladım. Atatürk’ün müziğe, sanata, kadına saygısı, sevgisi duruşu o kadar güzel anlatılmış ki içim ısındı. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Atatürk’ümüz ülkemiz için neler yapmış mutlaka gidip izleyin.
• ANIL ACAR (GAZAPİZM)
Beni çok motive eden bir film izledim. İmkânsızlıkların, zorlukların, o dönemin ve yoklukların gerçekten hiçbir şeye engel olamayacağını gördüğümüz bir filmdi.
• CEYDA DÜVENCİ
Atatürk’ün varlığına her gün teşekkür ettiğimiz, ileri görüşlülüğüne şükrettiğimiz, oyuncuların muhteşem oyunculuklarıyla birlikte seyrettiğimiz harika bir film olmuş.
• ERCAN SAATÇİ
Uzun zamandır izlediğim en iyi filmlerden biriydi. Tek kelimeyle şahane.
• PELİN AKİL
Bütün herkesin yüreğini verdiği, bize güzel günleri hatırlatan olağanüstü etkileyici bir film.
• İBRAHİM SELİ
İnanılmaz bir şey seyrettik.
• İSMAİL DEMİRCİ
Hem gözlerim doldu, hem güldüm. Her zaman Ata’mızın o dönemlerini sadece savaş üzerinden anlatılmaması gerektiğini düşünürdüm. Buna yönelik bir film izledim, çok mutlu oldum.
• RIZA KOCAOĞLU
İnsanı kendine getiren, nefes almamız için umut veren bir film olmuş.
• MAHİR İPEK
Muhteşem
• BERKAY TULUMBACI
Gerçekten şimdiye kadar izlediğim dünyanın en güzel şarkısı bu film.
• CAN ULKAY
Biz bu Mustafa Kemal’i çok sevdik. Herkeste çok sevecek. Özellikle çocuklar.
• BİROL GÜVEN
Mutlaka izlenmesi gereken, bir döneme damga vuran gerçek bir hikâye.
• KEREM ÖZDOĞAN
Biraz aşırı duygulanırım diyordum ama arada kahkahalar da attık. Çok tatlı bir film olmuş.
• HAKAN KURTAŞ
Kültür devrimine, yenilenmiş hikâyeye ve yenilenmek için yazılmış bu hikâyede olan herkesle gurur duyuyorum.
• CİHAN ERCAN
İlkeleriyle, vizyonuyla, devrimleriyle Atatürkçülüğü benimsemiş insanlar olarak bizi çok sevindirdiler. İnanılmaz bir film olmuş.