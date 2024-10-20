MAÇ SONUCU: Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan Kasımpaşa, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazandı.
Mücadelenin 2. dakikasında Mortadha Ben Ouanes ve 34. dakikasında Josip Brekalo'nun attığı gollerle Kasımpaşa ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında Sergio Cordova'nın 66. dakikada attığı golle ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligdeki puanını 11'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Samsunspor'u evinde konuk edecek. Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gökhan Gül'ün ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Ben Ouanes'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
8. dakikada savunmadan Fatih Aksoy'un uzun pasında topla buluşan Augusto, hızla ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
34. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol taraftan Cafu'nun kullandığı kornerde kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği top, Brekalo'nun önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan bu oyuncu, topu filelere gönderdi: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
57. dakikada Kasımpaşa'nın merkezden geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında savunma arkasında topla buluşan Costa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.
66. dakikada Alanyaspor karşılaşmadaki tek golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta Balkovec'in arka direğe ortasında Aliti'nin kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Cordova meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
68. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Balkovec'in ortasına iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
84. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yasin Özcan'ın ceza sahasına ortasında Fall'ın gelişine vurduğu şutta topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.
Mücadele Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.