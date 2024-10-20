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        Haberler Televizyon 'Kalpazan' için tepetaklak durdu

        'Kalpazan' için tepetaklak durdu

        SHOW TV'de pazartesi akşamı yayına girecek olan 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, canlandırdığı karakter için vincin ucunda havada tepetaklak durdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:48
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        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
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        SHOW TV’de ekranlara gelecek, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği pazartesi akşamı yayına girecek 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, canlandırdığı karakter için vincin ucunda havada tepetaklak durdu.

        İstanbul’da hurdalıkta çekilen sahne için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otomobilin içine özel bir ekip tarafından demir konstrüksiyon kafes düzeneği yaptırıldı. Yine yoğun önlemler kapsamında özel güvenlik kemerleriyle Ertuğrul, doğrudan bu demir kafese bağlandı. Sonrasında vinçle bu demir kafese bağlı olan oyuncu otomobil ile yukarı çekildi.

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        Mümkün olduğunca hızlı şekilde tamamlanan çekimler için ambulans ve sağlık ekipleri sette hazır bulundu. Otomobilde tepetaklak olan Çağlar Ertuğrul, ilk kez deneyimlediği bu sahneyi ekranda görmek için izleyiciler kadar sabırsızlandığını şu sözlerle belirtti; “Çok profesyonel bir ekiple olağanüstü önlemlerle çekildi. Okurken de çok eğlendiğim bir sahne idi. Çekerken de çok eğlendik. Umarım ekran başında izleyenlere de bu duyguyu geçirebiliriz."

        Güçlü isimleri, etkileyici hikâyesi ile 'Kalpazan', pazartesi saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

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