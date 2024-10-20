Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta oto galericiler sitesinde 1 kişi silahla vurularak yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta oto galericiler sitesinde 1 kişi silahla vurularak yaralandı

        Esenyurt'ta, çarşaflı şüpheli, oto galericilerinin bulunduğu sitedeki iş yerlerine otomatik silahla ateş açıp bir kişiyi yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:35 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gökevler Mahallesi'nde oto galericilerin olduğu siteye gelen bir şüpheli, çevredeki iş yerlerine otomatik silahla ateş açtı.

        Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken silahını elinden düşüren şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

        Yaralı, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, tanınmamak için çarşaf giyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        REKLAM

        Şüphelinin saldırısı ve kaçış anları güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi