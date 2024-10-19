Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike şampiyonu oldu! Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Habertürk Giriş: 19.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:47 facebook

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