Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike şampiyonu oldu!
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike şampiyonu oldu!
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağı İspanya’da gerçekleşti. Jerez de la Frontera şehrindeki Jerez-Angel Nieto pistinde düzenlenen yarışı 2. bitiren Toprak Razgatlıoğlu, sezonu şampiyonlukla noktaladı.
En yakın rakibi Nicolo Bulega'yı 41 puan fark atan Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin 2. şampiyonluğuna ulaştı.