Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi

İstanbul'da, 'Yenidoğan çetesi' adıyla bilinen suç örgütünün, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak bebek ölümlerine neden olduğu iddiaları Türkiye gündemine oturdu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor. Zanlılardan Gıyasettin Mert Özdemir hakkında 589 yıl, Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında ise 582 yıla kadar hapsi cezasi isteniyor. Peki Türkiye’yi sarsan bu çetenin çökertilmesine neden olan ilk ihbar nereye yapıldı? Neler yaşandı? İşte o detaylar.

TARİH 27 MART 2023 ‘Yenidoğan Çetesi”nin çökertilmesine neden olan ilk ihbar 27 Mart 2023 günü CİMER’e yapılan bir ihbarla başladı. İsimsiz gönderilen ihbarda şu iddialar da bulunuldu: "Eski PKK hükümlüsü ve şu anki İYİ parti üyesi Reyap Hastanesi yeni doğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen SSK’ yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi eski olarak Ethica hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar."

REKLAM BİRÇOK BEBEK İNSANLIK DIŞI ÖLDÜ "Ve insani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü, Bu şahıslar 1. Basamak olan hastayı epikrizlerde hep 3. basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca TL para kazandılar." YÜZLERCE BEBEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR "Ve yüzlerce bebeğin ölümüne sebep oldular bu satılan bebekler Fırat Sarı ve İlker gönenin yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse demek istediğimi çok iyi anlarsınız bu ölen bebekler sizin de bebeğiniz olabilir aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yoktur."

Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış! Haberi Görüntüle SAVCILIĞIN TALİMATIYLA MALİ ŞUBE İNCELEMEYE ALDI CİMER gelen bu ihbarı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdi. İl Sağlık Müdürlüğü’de kendi bünyesinde bir çalışma yapıp bu ihbar hakkında gerekli incelemelerin yapılması için İstanbul Mali Şuba Müdürlüğü’ne gönderildi. Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri bu iddiayı araştırmaya başladı. Polis bu ihbarla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurdu. REKLAM ŞOKE EDEN İDDİALAR Doktor Esin’in ifadesi 22 Mayıs 2023 günü emniyette alındı. Esin bu iddialarla ilgili şoke eden bilgiler verdi. Esin ifadesinde şunları söyledi:

2023 yılının Ocak ayında yapmış olduğumuz hastane denetimleri esnasında bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken defterlerin doldurulmadığını gördüm. Ayrıca bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığını örneğin entübe olarak kayıtlı gösterilen bebeğin gayet sağlıklı ve nefes alabilir durumda olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması Haberi Görüntüle "BEBEĞİN DURUMUNU SORDUK" "Durumu hastane yetkililerine sorduğumuzda az önce düzeldi gibi cevaplar aldık. Hatırladığım kadarıyla bu hastaneler arasında Zeytinburnu’nda bulunan Özel Santa Plus Hastanesi, Bayrampaşa’da bulunan Özel Baypark Hastanesi vardı. Ayrıca yine bu durumda olan başka hastanelerde vardı. Ancak şuanda isimlerini hatırlayamamakla birlikte evraklarını daha sonra size teslim edebilirim. Ben daha önceki tarihlerde 112 Acil Sağlık Başhekimliği yaptım."

" 112 ÇALIŞANLARI PARA KARŞILIĞINDA" "Burada görev yaparken kulağımıza 112 çalışanlarının para karşılığında hastaları sürekli aynı hastanelere yönlendirdiği duyumlarını alıyorduk. Özel hastanelerde görmüş olduğumuz durumlar ve kulağımıza gelen duyumlar üzerine denetimleri sıklaştırdık. Yapmış olduğumuz denetimlerde yoğun bakımdaki bebeklere ait tedavi dosyalarının günlük olarak doldurulmadığını, bazı tedavi şekillerinin bebeğin durumu ile uyumlu olmadığını tespit ettik.” REKLAM ‘ÜNİTELERİN GELİRİNİ ARTIRIRIZ” Esin, ifadesinde, Fırat Sarı ile İlker Gönen hakkında duydukları çarpıcı ayrıntılarını da polise söyledi.. Esin iki şüpheli hakkında duyulanları şöyle anlattı; “ Bu konudaki tutanaklarımızın bir kısmını istenildiği takdirde ibraz edebiliriz. Ayrıca yaptığımız denetimler sırasında Özel Reyap Hastanesinde çalışan Fırat Sarı isimli doktor ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı söylenen yenidoğan doktoru İlker Gönen’in birlikte özel hastane yönetimlerini ziyaret ederek sizin yenidoğan ünitenizdeki gelirinizi artırabiliriz. Bu sayede SGK’dan yüksek ücret tahsil edebilirsiniz diyerek yenidoğan yoğun bakımlarını devraldıklarını ve buraların sürekli dolu kalmasını sağlayarak üst sınırdan SGK’dan ücret tahsil ettiklerini duyduk.”

"Ayrıca anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yoğun bakımlarına irtibat amacıyla bir sağlık personeli koydukları ve bu kişilerin yatak boşaldıkça 112’de anlaşmalı oldukları kişileri arayarak yoğun bakıma yeni hasta getirilmesini sağladıklarını ve bunun karşılığında da 112’de çalışan bu kişilere aylık hak ediş adı altında belli ödemeler yaptıklarını öğrendik." ‘Ancak kulağımıza gelen duyumlarda 112 nakil birimi çalışanlarından bazılarının resmi kanaldan yapmaları gereken bu görüşmeyi kendi özel telefonları ile yaparak istedikleri hastaneye yönlendirerek çıkar sağladıkları ve yapmış oldukları usulsüzlüğü gizlemeye çalıştıklarını öğrendik. Bu duyumlardan sonra bu duyumlarla aynı nitelikte olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin 27.03.2023 tarihli başvuru numaralı isimsiz ihbar İl Sağlık Müdürlüğüne geldi. Bizde bu durumu emniyete bildirme ihtiyacı hissettik.”