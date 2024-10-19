Dünyada bebek ölümleri verileri: Türkiye nerede?

Türkiye, bebekleri ölüme gönderen 'Yenidoğan çetesi' ile sarsılıyor. İddianameye giren 47 şüphelinin arasında doktorlar, hemşireler, başhekimler ve hastane sahipleri var. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9 hastanenin ruhsatı iptal oldu.

Yenidoğan çetesinin ardından OECD ve TÜİK raporlarında dünyanın ve Türkiye'nin yenidoğan bebek ölümleri istatistiklerini çıkardık.

Dünya ortalaması yüksek, Afrika'da ölüm oranında lider

Yaşamın ilk ayı, çocukların hayatta kalması açısından en hassas dönem. 2022 yılında dünyada toplam 2,3 milyon yenidoğan bebek hayatını kaybetti. Yenidoğan bebek ölümleri 2000 yılından bu yana yüzde 44 oranında azaldı.

Sahra Altı Afrika, 1000 doğumda 27 ölümle dünyadaki en yüksek yenidoğan ölüm oranına sahipken, onu 1000 doğumda 21 ölümle Orta ve Güney Asya takip ediyor.

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Dünyanın ortalaması 25.5. Birleşmiş Milletler raporuna göre her 1000 bebeğin 25.5'i 1 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor.

Dünyada bebek ölümlerinin en fazla yaşandığı üç ülke; Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali. En az yaşanan üç ülke ise; San Marino, Monaco ve Estonya.

37 OECD ülkesi içinde ise binde 13.2 oranla sonuncu olan Kolombiya'nın ve Meksika'nın ardından en yüksek ölüm oranına sahip ülke ise binde 9.5 ile Türkiye.

Avrupa'da bebek ölüm oranı ise 2022'de 1000 doğumda 4.167.