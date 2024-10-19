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        Dünyada bebek ölümleri verileri: Türkiye nerede?

        Türkiye'nin gündemi, bebekleri ölüme gönderen 'Yenidoğan çetesi'. OECD raporlarına göre Türkiye'de 1 yaşın altındaki her 1000 bebeğin 9'u ölüyor. Bu oran dünya ortalamasının altında olsa da, Avrupa ortalamasının 2 katından yüksek. OECD ülkeleri arasında ise Kolombiya'nın ve Meksika'nın ardından sonuncu ülke Türkiye.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:58
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        Dünyada bebek ölümleri verileri
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        Türkiye, bebekleri ölüme gönderen 'Yenidoğan çetesi' ile sarsılıyor. İddianameye giren 47 şüphelinin arasında doktorlar, hemşireler, başhekimler ve hastane sahipleri var. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9 hastanenin ruhsatı iptal oldu.

        Yenidoğan çetesinin ardından OECD ve TÜİK raporlarında dünyanın ve Türkiye'nin yenidoğan bebek ölümleri istatistiklerini çıkardık.

        Dünya ortalaması yüksek, Afrika'da ölüm oranında lider

        Yaşamın ilk ayı, çocukların hayatta kalması açısından en hassas dönem. 2022 yılında dünyada toplam 2,3 milyon yenidoğan bebek hayatını kaybetti. Yenidoğan bebek ölümleri 2000 yılından bu yana yüzde 44 oranında azaldı.

        Sahra Altı Afrika, 1000 doğumda 27 ölümle dünyadaki en yüksek yenidoğan ölüm oranına sahipken, onu 1000 doğumda 21 ölümle Orta ve Güney Asya takip ediyor.

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        Dünyanın ortalaması 25.5. Birleşmiş Milletler raporuna göre her 1000 bebeğin 25.5'i 1 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor.

        Dünyada bebek ölümlerinin en fazla yaşandığı üç ülke; Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali. En az yaşanan üç ülke ise; San Marino, Monaco ve Estonya.

        37 OECD ülkesi içinde ise binde 13.2 oranla sonuncu olan Kolombiya'nın ve Meksika'nın ardından en yüksek ölüm oranına sahip ülke ise binde 9.5 ile Türkiye.

        Avrupa'da bebek ölüm oranı ise 2022'de 1000 doğumda 4.167.

        Türkiye ne durumda?

        OECD raporuna göre Türkiye'de her 1000 bir yaşın altındaki bebeğin 9'u hayatını kaybediyor. Bu rakam dünya ortalamasının 2.5 katı az olsa da, Avrupa'nın 2 katından fazla.

        TÜİK rakamlarına göre bebek ölüm sayısı 2022 yılında 9 bin 555 iken 2023 yılında 9 bin 575 oldu. 1000 doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10,0 oldu.

        Ölümlerin sebebi ne?

        Erken doğum, doğum komplikasyonları (doğum asfiksisi/travması), neonatal enfeksiyonlar ve konjenital anomaliler neonatal ölümlerin önde gelen nedenleri olmaya devam ediyor.

        Doğumdan sonraki ilk 28 gün içinde ölen çocuklar, doğumda kaliteli bakım eksikliği veya doğumdan hemen sonra, yaşamın ilk günlerinde nitelikli bakım ve tedavi eksikliği ile ilişkili durum ve hastalıklardan muzdarip.

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