Hiç kendinizi gıdıklamayı denediniz mi? Bunu asla yapamazsınız! İşte sinirbilimin eğlenceli tarafı hakkında bilmedikleriniz!

Gıdıklamaya verilen tepkilerin nasıl ölçülebileceği ve bu tepkilerin duygusal süreçlerle nasıl ilişkili olduğu konusunda da belirsizlikler var. Sonuç olarak, gıdıklama, beynin tahmin edemediği bir dokunmaya verdiği tepkilerle ilgili olabilir. Ancak bazı bilim insanları, bunun daha çok dokunma duyarlılığını baskılayan sinirsel mekanizmalarla ilişkili olduğunu düşünüyor.

Kaynak: How Stuff Works, Wired, Brain Facts, Brittanica