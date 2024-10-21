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        Haberler Magazin Suphi Tekniker hayatını kaybetti - Suphi Tekniker kimdir, mesleği neydi, neden ve ne zaman vefat etti? - Magazin haberleri

        Suphi Tekniker hayatını kaybetti

        Türk sinema - tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı ve yazarı Suphi Tekniker, 84 yaşında hayata veda etti. Usta ismin vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 07:42 Güncelleme: 21.10.2024 - 08:55
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        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
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        Birçok Yeşilçam projesinde senarist olarak imzası olan, oyuncu ve senarist Suphi Tekniker'den acı haber geldi.

        Suphi Tekniker, 84 yaşında hayatını kaybetti.

        Usta ismin vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

        Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında “Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim” diyecekti.

        Suphi Tekniker’i sonsuz yolculuğuna uğurlarken, İstanbul Şehir Tiyatrosu Ailesi olarak, ustamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

        Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Değerli meslektaşımız Suphi Tekniker hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

        SUPHİ TEKNİKER HAKKINDA

        Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940'ta Mersin'de 6 kardeşli bir ailede doğdu. Tekniker, Mersin Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. Ancak Suphi Tekniker'in akrabası Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Tekniker, İlk yıllar küçük roller oynarken Toron Karacaoğlu'nun bir rolde hastalanması üzerine bir anda başrol oyuncusu oldu. Seyirciler arasındaki Atıf Yılmaz'ın kendisini beğenmesi üzerine Suphi Tekniker'in sinema kariyeri başladı.

        Suphi Tekniker, 1960'ta senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları 'Cici Kâtibem' filmi ile oyunculuğa başladı. Tekniker, 1975'te başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Tekniker, oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Suphi Tekniker'in belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı 'Şoför' filminde Hülya Koçyiğit'in eniştesi, 'Talihsiz Yavrum' filminde 'Şoför Reşat', 'Tatlı Dillim' filminde basketbolcu, Tarkan Gümüş Eyer filminde 'Tulga', 'Vukuat Var' filminde Güllü'yü kandıran 'Ramazan', "Cici Katibem"de ise foto muhabirini canlandırmıştı. Tekniker, ilerleyen dönemlerde kamera arkasına geçip rejisörlük, senaristlik gibi işler yapmayı seçti. Ertem Eğilmez'e 'Badi Ekrem' rolü için Şener Şen'i tavsiye eden kişi oldu.

        Filmografisi

        Oyuncul olarak;

        1960: Cici Katibem

        1963: Büyük Yemin

        1963: Kızlar Büyüdü

        1963: Maceralar Kralı

        1963: Zehir Hafiye

        1964: İstanbul'un Kızları

        1964: Sen Vur Ben Kırayım

        1964: Yılların Ardından

        1965: Cici Kızlar

        1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan

        1965: Kolla Kendini Bebek

        1965: Şıngırdak Melahat

        1965: Taşralı Amca

        1966: Kaldırım Meleği

        1966: Karakolda Ayna Var

        1966: Kenar Mahalle

        1966: Şeref Kavgası

        1966: Sokak Kızı

        1966: Vatan Kurtaran Aslan

        1967: Demir Kapı

        1967: Elveda

        1967: Kadın Düşmanı

        1967: Kara Davut

        1967: Utanç Kapıları

        1967: Yaşlı Gözler

        1968: İngiliz Kemal

        1968: Öldürmek Hakkımdır

        1969: Kanlı Aşk

        1970: Kadın Satılmaz

        1970: Meçhul Kadın

        1970: Tarkan: Gümüş Eyer

        1971: Beyoğlu Güzeli

        1971: İntikam Kartalları

        1971: Mavi Boncuk Lassi

        1971: Üç Kızgın Cengaver

        1972: Feryat

        1972: Karaoğlan Geliyor

        1972: Katerina 72

        1972: Kopuk

        1972: Oğlum İçin

        1972: Oğlum

        1972: Tatlı Dillim

        1972: Vukuat Var

        1972: Yumurcak Küçük Şahit

        1973: Ezo Gelin

        1973: Toprak Ana

        1974: Talihsiz Yavrum

        1976: Şoför

        1977: Bir Tanem

        1980: Durdurun Dünyayı

        2006: Binbir Gece

        Senarist olarak;

        1975: Azgın Bakireler

        1975: Bir Araya Gelemeyiz

        1975: Hanzo

        1976: Aile Şerefi

        1976: Öyle Olsun

        1976: Şoför

        1979: Derya Gülü

        1979: Umudumuz Şaban

        1980: Şaşkın Milyoner

        1981: Aşka Dönüş

        1981: Su

        1982: Dolap Beygiri

        1983: Aşkım Günahımdır

        1983: En Büyük Şaban

        1983: Kahır

        1983: Tokatçı

        1984: Dil Yarası

        1984: Kaptan

        1985: Sekreter

        1986: Alev Gibi

        1986: Bir Düşmeye Gör

        1987: Allah Allah

        1987: Can Yoldaşım

        1987: Sis

        1989: Oyunun Sonu

        1990: Yağ Yağmur

        1993: Bayan Perşembe

        1993: Geceler

        1993: Hamuş

        Yapımcı olarak;

        1984: Yosma

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