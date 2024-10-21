Suphi Tekniker hayatını kaybetti
Türk sinema - tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı ve yazarı Suphi Tekniker, 84 yaşında hayata veda etti. Usta ismin vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu
Birçok Yeşilçam projesinde senarist olarak imzası olan, oyuncu ve senarist Suphi Tekniker'den acı haber geldi.
Suphi Tekniker, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Usta ismin vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında “Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim” diyecekti.
Suphi Tekniker’i sonsuz yolculuğuna uğurlarken, İstanbul Şehir Tiyatrosu Ailesi olarak, ustamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Değerli meslektaşımız Suphi Tekniker hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
SUPHİ TEKNİKER HAKKINDA
Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940'ta Mersin'de 6 kardeşli bir ailede doğdu. Tekniker, Mersin Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. Ancak Suphi Tekniker'in akrabası Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Tekniker, İlk yıllar küçük roller oynarken Toron Karacaoğlu'nun bir rolde hastalanması üzerine bir anda başrol oyuncusu oldu. Seyirciler arasındaki Atıf Yılmaz'ın kendisini beğenmesi üzerine Suphi Tekniker'in sinema kariyeri başladı.
Suphi Tekniker, 1960'ta senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları 'Cici Kâtibem' filmi ile oyunculuğa başladı. Tekniker, 1975'te başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Tekniker, oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Suphi Tekniker'in belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı 'Şoför' filminde Hülya Koçyiğit'in eniştesi, 'Talihsiz Yavrum' filminde 'Şoför Reşat', 'Tatlı Dillim' filminde basketbolcu, Tarkan Gümüş Eyer filminde 'Tulga', 'Vukuat Var' filminde Güllü'yü kandıran 'Ramazan', "Cici Katibem"de ise foto muhabirini canlandırmıştı. Tekniker, ilerleyen dönemlerde kamera arkasına geçip rejisörlük, senaristlik gibi işler yapmayı seçti. Ertem Eğilmez'e 'Badi Ekrem' rolü için Şener Şen'i tavsiye eden kişi oldu.
Filmografisi
Oyuncul olarak;
1960: Cici Katibem
1963: Büyük Yemin
1963: Kızlar Büyüdü
1963: Maceralar Kralı
1963: Zehir Hafiye
1964: İstanbul'un Kızları
1964: Sen Vur Ben Kırayım
1964: Yılların Ardından
1965: Cici Kızlar
1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan
1965: Kolla Kendini Bebek
1965: Şıngırdak Melahat
1965: Taşralı Amca
1966: Kaldırım Meleği
1966: Karakolda Ayna Var
1966: Kenar Mahalle
1966: Şeref Kavgası
1966: Sokak Kızı
1966: Vatan Kurtaran Aslan
1967: Demir Kapı
1967: Elveda
1967: Kadın Düşmanı
1967: Kara Davut
1967: Utanç Kapıları
1967: Yaşlı Gözler
1968: İngiliz Kemal
1968: Öldürmek Hakkımdır
1969: Kanlı Aşk
1970: Kadın Satılmaz
1970: Meçhul Kadın
1970: Tarkan: Gümüş Eyer
1971: Beyoğlu Güzeli
1971: İntikam Kartalları
1971: Mavi Boncuk Lassi
1971: Üç Kızgın Cengaver
1972: Feryat
1972: Karaoğlan Geliyor
1972: Katerina 72
1972: Kopuk
1972: Oğlum İçin
1972: Oğlum
1972: Tatlı Dillim
1972: Vukuat Var
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1973: Ezo Gelin
1973: Toprak Ana
1974: Talihsiz Yavrum
1976: Şoför
1977: Bir Tanem
1980: Durdurun Dünyayı
2006: Binbir Gece
Senarist olarak;
1975: Azgın Bakireler
1975: Bir Araya Gelemeyiz
1975: Hanzo
1976: Aile Şerefi
1976: Öyle Olsun
1976: Şoför
1979: Derya Gülü
1979: Umudumuz Şaban
1980: Şaşkın Milyoner
1981: Aşka Dönüş
1981: Su
1982: Dolap Beygiri
1983: Aşkım Günahımdır
1983: En Büyük Şaban
1983: Kahır
1983: Tokatçı
1984: Dil Yarası
1984: Kaptan
1985: Sekreter
1986: Alev Gibi
1986: Bir Düşmeye Gör
1987: Allah Allah
1987: Can Yoldaşım
1987: Sis
1989: Oyunun Sonu
1990: Yağ Yağmur
1993: Bayan Perşembe
1993: Geceler
1993: Hamuş
Yapımcı olarak;
1984: Yosma