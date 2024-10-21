Birçok Yeşilçam projesinde senarist olarak imzası olan, oyuncu ve senarist Suphi Tekniker'den acı haber geldi.

Suphi Tekniker, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Usta ismin vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında “Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim” diyecekti.

Suphi Tekniker’i sonsuz yolculuğuna uğurlarken, İstanbul Şehir Tiyatrosu Ailesi olarak, ustamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Değerli meslektaşımız Suphi Tekniker hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı. SUPHİ TEKNİKER HAKKINDA Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940'ta Mersin'de 6 kardeşli bir ailede doğdu. Tekniker, Mersin Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. Ancak Suphi Tekniker'in akrabası Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Tekniker, İlk yıllar küçük roller oynarken Toron Karacaoğlu'nun bir rolde hastalanması üzerine bir anda başrol oyuncusu oldu. Seyirciler arasındaki Atıf Yılmaz'ın kendisini beğenmesi üzerine Suphi Tekniker'in sinema kariyeri başladı.

Suphi Tekniker, 1960'ta senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları 'Cici Kâtibem' filmi ile oyunculuğa başladı. Tekniker, 1975'te başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Tekniker, oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Suphi Tekniker'in belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı 'Şoför' filminde Hülya Koçyiğit'in eniştesi, 'Talihsiz Yavrum' filminde 'Şoför Reşat', 'Tatlı Dillim' filminde basketbolcu, Tarkan Gümüş Eyer filminde 'Tulga', 'Vukuat Var' filminde Güllü'yü kandıran 'Ramazan', "Cici Katibem"de ise foto muhabirini canlandırmıştı. Tekniker, ilerleyen dönemlerde kamera arkasına geçip rejisörlük, senaristlik gibi işler yapmayı seçti. Ertem Eğilmez'e 'Badi Ekrem' rolü için Şener Şen'i tavsiye eden kişi oldu.

Filmografisi Oyuncul olarak; 1960: Cici Katibem 1963: Büyük Yemin 1963: Kızlar Büyüdü 1963: Maceralar Kralı 1963: Zehir Hafiye 1964: İstanbul'un Kızları 1964: Sen Vur Ben Kırayım 1964: Yılların Ardından 1965: Cici Kızlar 1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan 1965: Kolla Kendini Bebek 1965: Şıngırdak Melahat 1965: Taşralı Amca 1966: Kaldırım Meleği 1966: Karakolda Ayna Var 1966: Kenar Mahalle 1966: Şeref Kavgası 1966: Sokak Kızı

1966: Vatan Kurtaran Aslan 1967: Demir Kapı 1967: Elveda 1967: Kadın Düşmanı 1967: Kara Davut 1967: Utanç Kapıları 1967: Yaşlı Gözler 1968: İngiliz Kemal 1968: Öldürmek Hakkımdır 1969: Kanlı Aşk 1970: Kadın Satılmaz 1970: Meçhul Kadın 1970: Tarkan: Gümüş Eyer 1971: Beyoğlu Güzeli 1971: İntikam Kartalları 1971: Mavi Boncuk Lassi 1971: Üç Kızgın Cengaver 1972: Feryat 1972: Karaoğlan Geliyor 1972: Katerina 72 1972: Kopuk 1972: Oğlum İçin

1972: Oğlum 1972: Tatlı Dillim 1972: Vukuat Var 1972: Yumurcak Küçük Şahit 1973: Ezo Gelin 1973: Toprak Ana 1974: Talihsiz Yavrum 1976: Şoför 1977: Bir Tanem 1980: Durdurun Dünyayı 2006: Binbir Gece Senarist olarak; 1975: Azgın Bakireler 1975: Bir Araya Gelemeyiz 1975: Hanzo 1976: Aile Şerefi 1976: Öyle Olsun 1976: Şoför 1979: Derya Gülü 1979: Umudumuz Şaban 1980: Şaşkın Milyoner 1981: Aşka Dönüş 1981: Su 1982: Dolap Beygiri