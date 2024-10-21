Mauro Icardi'nin dönüşü!
Son dönemdeki eleştirileri oklarının hedefinde olan Mauro Icardi, Antalya'da attığı golle 2 alınan galibiyetin mimarı oldu. Özel hayatındaki birçok pürüzü gideren Arjantinli yıldızın odağının yeniden futbola döndüğü aktarılıyor.
Galatasaray’da son dönemdeki performansı tartışma haline gelen Mauro Icardi, milli maç arasından iki golle döndü.
Son dönemde fiziksel durumu ve sahada yeterince istekli görünmemesi yönünde eleştiriler yapılan Arjantinli yıldız, Galatasaray’ı Antalya’da galibiyete taşıdı.
Gol perdesini erkenden ön direk koşusuyla açan tecrübeli futbolcu, 52. dakikada ise ‘ofsayttan nasıl kaçılır’ dersiyle farkı 2’ye çıkardı, rakibin gardını indirdi.
Özellikle son iki yılda aldığı özel izinler gündem olan Icardi’nin son milli maç arasındaki bir günlük ilave izni ise olumlu etki etti.
Hayat arkadaşı Wanda Nara ve çocuklarının yanına Arjantin’e giden Icardi, Wanda Nara ile barıştı.
Özel hayatındaki pürüzleri yoluna koyduktan sonra Türkiye’ye dönen Arjantinli golcünün moralinin yüksek olduğu ve odağının futbola döndüğü belirtiliyor.