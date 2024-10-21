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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'nin dönüşü! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'nin dönüşü!

        Son dönemdeki eleştirileri oklarının hedefinde olan Mauro Icardi, Antalya'da attığı golle 2 alınan galibiyetin mimarı oldu. Özel hayatındaki birçok pürüzü gideren Arjantinli yıldızın odağının yeniden futbola döndüğü aktarılıyor.

        Giriş: 21.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:30
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        Galatasaray’da son dönemdeki performansı tartışma haline gelen Mauro Icardi, milli maç arasından iki golle döndü.

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        Son dönemde fiziksel durumu ve sahada yeterince istekli görünmemesi yönünde eleştiriler yapılan Arjantinli yıldız, Galatasaray’ı Antalya’da galibiyete taşıdı.

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        Gol perdesini erkenden ön direk koşusuyla açan tecrübeli futbolcu, 52. dakikada ise ‘ofsayttan nasıl kaçılır’ dersiyle farkı 2’ye çıkardı, rakibin gardını indirdi.

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        Özellikle son iki yılda aldığı özel izinler gündem olan Icardi’nin son milli maç arasındaki bir günlük ilave izni ise olumlu etki etti.

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        Hayat arkadaşı Wanda Nara ve çocuklarının yanına Arjantin’e giden Icardi, Wanda Nara ile barıştı.

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        Özel hayatındaki pürüzleri yoluna koyduktan sonra Türkiye’ye dönen Arjantinli golcünün moralinin yüksek olduğu ve odağının futbola döndüğü belirtiliyor.

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        Galatasaray’ın diğer bir yıldız golcüsü Victor Osimhen’le de uyum yakalayan Icardi, takım içinde liderliğini de kabul ettirmiş durumda.

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