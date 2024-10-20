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        Haberler Magazin Gülse Birsel'den Vural Çelik'e mesajlı veda

        Gülse Birsel'den Vural Çelik'e mesajlı veda

        Gülse Birsel, Vural Çelik ile küs olduğu ve cenazesine katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 21:00 Güncelleme: 20.10.2024 - 21:21
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        Vural Çelik açıklaması
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        Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik, 'Avrupa Yakası' canlandırdığı 'Kubilay' ile şöhretini artırmış, karakter fenomen olmuştu.

        Dizinin senaristi Gülse Birsel ile Vural Çelik'in küs olduğu biliniyordu. Bunun nedeninin ise Birsel'in 'Avrupa Yakası'nda Vural Çelik'in hakkını aramadığı olduğu konuşuluyordu.

        Gülse Birsel'in Vural Çelik'in çelenk gönderdiği cenazesine katılmaması, sosyal medyada tepki çekti.

        Gülse Birsel, hem küslükle hem de cenazeye katılmamasıyla ilgili açıklamada bulundu: Vural’a vedam; birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım.

        Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik, 'Avrupa Yakası’nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya “Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum” dedim ve Vural, ekibe katılmış oldu.

        Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe “Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?” cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın’a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir “Mağdur persona”sı vardı. Şenay Gürler’le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, “Vaay tabii sosyete bizi davet etmez”! “Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?” “Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim” filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.

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        Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten “Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay”ı yazdım. Vural nefis oynadı. “Birinin bizi durduramadığı” günlerdi.

        Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı.

        Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence.

        Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…

        (Devamı yorumlarda)

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        #vural çelik
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