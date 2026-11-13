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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması

        Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile "Yenilenebilir Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması

        COP31 marjında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın refakatinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi arasında “Yenilenebilir Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

        Anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizde yaklaşık 15 milyar dolarlık dev bir yatırım yapılmasını öngören bu anlaşmayla toplam 7 bin megavatlık güneş ve rüzgâr enerjisi santralini, yeni enerji depolama sistemlerini ve 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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        "YERLİ SANAYİMİZİN GELİŞİMİNE ÇOK GÜÇLÜ BİR KATKI SUNACAK"

        Söz konusu iş birliğinin sadece yenilenebilir enerji kapasitesini artırmakla kalmayacağını ifade eden Bakan Bayraktar, "Aynı zamanda teknoloji transferini sağlayarak rüzgâr türbini ekipmanlarının ülkemizde üretilmesine ve yerli sanayimizin gelişimine de çok güçlü bir katkı sunacak. Millî Enerji 2040 vizyonumuz doğrultusunda, enerji arz güvenliğimizi tahkim edecek ve yeşil dönüşümümüzü hızlandıracak bu tarihî imzanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu

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        #yenilenebilir enerji
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