Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlanıyor
Kalp krizi nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlanıyor
Önceki gün hayatını 51 yaşında kaybeden Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlanıyor
Menajeri Rasim Özcan'ın ulaşamaması sonrasında haber verdiği polis memurları evine girdiklerinde cansız bedeniyle karşılaştıkları Vural Çelik'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybetti.
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Vural Çelik'in cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde arkadaşları ve meslektaşlarının katıldığı öğle namazını müteakiben kılındı.
Vural Çelik'in cenazesi, Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.
Vural Çelik'in cenazesine; ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.
Vural Çelik'in kız kardeşinin (Solda) "Ne olur kalk ağabeyim" haykırışları yürekleri dağladı.