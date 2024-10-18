Vural Çelik: Yalnızlık kötü şey
51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik'in "Yalnızlık kötü şey" dediği videosu yürekleri burktu
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, dün hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden oyuncunun "Yalnızlık kötü şey" dediği videosu izleyenleri hüzünlendirdi.
Vural Çelik'in, 17 Mayıs'ta paylaştığı videosunda, "Sevgili dostlar, bu hayatta ister zengin olun ister fakir... Ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey" dediği duyuluyor.
Söz konusu video, viral oldu.