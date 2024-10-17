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        Haberler Magazin Son dakika: Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti. Çelik'in evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:00
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        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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        Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti. Çelik'in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Güven, üzüntüsünü; "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" şeklinde dile getirdi.

        Birçok sinema filmi ve TV yapımında rol alan 51 yaşındaki Vural Çelik, evinde ölü olarak bulundu.

        Oyunculuk kariyerine; Levent Kırca Tiyatrosu'nda başlayan Vural Çelik; 'Bir Demet Tiyatro', 'Seksenler', 'G.O.R.A', 'Organize İşler' ile şöhrete ulaşırken 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' ile fenomen oldu.

        Vural Çelik, 2014'te kalp krizi geçirmiş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Çelik, Ocak 2024'te iki kez Influenza'ya yakalanarak yine uzun süre hastanede tedavi gördü.

        'Avrupa Yakası'

        Vural Çelik Kimdir?

        18 Mart 1972'de Ankara'da dünyaya geldi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989'da yaptığı başvuru kabul edildi.

        Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna giren Vural Çelik, sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Önce Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan ile tanıştıktan sonra BKM oyuncusu olarak çalıştı.

        Ayrıntılar geliyor...

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