Ünlü oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti. Çelik'in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Güven, üzüntüsünü; "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" şeklinde dile getirdi.

Birçok sinema filmi ve TV yapımında rol alan 51 yaşındaki Vural Çelik, evinde ölü olarak bulundu.

Oyunculuk kariyerine; Levent Kırca Tiyatrosu'nda başlayan Vural Çelik; 'Bir Demet Tiyatro', 'Seksenler', 'G.O.R.A', 'Organize İşler' ile şöhrete ulaşırken 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' ile fenomen oldu.