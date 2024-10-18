Sinvar’ın ölümü: İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi

İsrail, Sinvar gibi Hamas'ın simgesi olmuş bir lideri sağ yakalamak yerine öldürmeyi bilinçli bir strateji olarak benimsedi. Canlı yakalanan bir Sinvar, hem Filistin halkı için güçlü bir savaş sembolü olabilir, hem de Hamas’ın elinde esir takası için önemli bir pazarlık kozu haline gelebilirdi.

Ancak bu senaryo, İsrail’in stratejik hedeflerine ters düşüyordu. Sinvar’ın esir tutulması, Gazze’deki savaşı daha da güçlendirebilir ve Hamas’a yeni bir liderlik kaynağı sunabilirdi. Bu nedenle İsrail, Sinvar’ın ölümüyle savaşın lider kadrosuna ağır bir darbe vurmayı hedefledi.

Psikolojik savaş stratejisi Sinvar’ın öldürülmesi, yalnızca askeri bir başarı olarak değil, aynı zamanda psikolojik bir savaş hamlesi olarak görülmeli. İsrail, Sinvar’ın ölümüyle birlikte Hamas’a ve Gazze’deki savaşçılara bir mesaj vermeyi amaçladı: Savaşın sembol isimleri dahi güvende değil. Bu tür stratejik hamleler, Hamas’ın moralini bozarak lider kadro içinde belirsizlik yaratmayı ve savaşın devamını zorlaştırmayı hedefliyor. REKLAM Sağ yakalamanın riskleri Sinvar’ın canlı yakalanması, İsrail için stratejik riskler taşıyordu. Filistinli liderlerin geçmişte cezaevlerinden bile savaşı yönlendirdikleri biliniyor. Sinvar’ın esir olarak tutulması, cezaevinde bile Hamas’ın stratejilerini etkilemesine ve savaşı motive etmesine neden olabilirdi.