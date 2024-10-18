Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede masada neler olacak? | Son dakika haberleri

        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede masada neler olacak?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul edecek. İstanbul'da yapılacak görüşmede vize sorunu ve Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri ele alınacak. İsrail'in bölgedeki saldırıları, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki ve Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde olacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

        Son olarak eylül ayında New York’taki Türkevi’nde bir araya gelen iki isim, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasını ele alınacak.

        VİZE SORUNU ELE ALINACAK

        Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken yaşadığı zorluklar da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vize sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayacak. Terörle ve düzensiz göçle mücadelede daha yakın işbirliği kurulması yönündeki beklenti de paylaşılacak. Ortadoğu’da gerilimin yükseldiği bir dönemde yapılacak zirvede, bölgesel ve küresel gelişmeler ayrıntılı şekilde konuşulacak.

        REKLAM

        İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A SALDIRILARI MASADA

        İsrail’in Gazze’ye ve Lübnan’a yönelik saldırılarına ayrı bir parantez açılacak. Erdoğan, Berlin’in İsrail’e desteğinden duyulan rahatsızlığı dile getirecek. Görüşmenin önemli başlıklarından biri de Eurofighter tedarik süreci olacak.

        40 adet Eurofighter savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, “olumlu gelişmeler” yaşanacağını belirtiyor. Scholz, Eurofighter'ın İngiltere ve Türkiye arasında müzakere edildiğini hatırlatmış, önce müzakere edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

        Erdoğan-Scholz görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da ele alınacak. Rus basını, Scholz’un Erdoğan ile görüşmesinde Rusya Lideri Putin’e önemli mesajlar ileteceğini iddia etti. Erdoğan, 22 Ekim’de Rusya’nın kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesine katılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası