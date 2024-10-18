Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede masada neler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

Son olarak eylül ayında New York’taki Türkevi’nde bir araya gelen iki isim, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasını ele alınacak.

VİZE SORUNU ELE ALINACAK

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken yaşadığı zorluklar da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vize sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayacak. Terörle ve düzensiz göçle mücadelede daha yakın işbirliği kurulması yönündeki beklenti de paylaşılacak. Ortadoğu’da gerilimin yükseldiği bir dönemde yapılacak zirvede, bölgesel ve küresel gelişmeler ayrıntılı şekilde konuşulacak.