Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı: Yas tutuyoruz
Hamas, lideri Yahya Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı. Yönetici Al-Hayya, Sinvar'ın ardından yas tuttuklarını söylerken, ellerindeki rehineleri İsrail Gazze'den çekilene kadar salıvermeyeceklerini duyurdu.
Hamas lideri Haniye'nin ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından liderliği üstlenen Yahya Sinvar'ın ölümü, Hamas yönetimi tarafından doğrulandı.
Hamas liderinin yardımcısı ve grubun baş müzakerecisi Halil Al-Hayya, liderlerinin ardından yas tuttuklarını söyledi.
Al-Hayya, Gazze'deki İsrailli rehinelerin, kuşatma altındaki Filistin bölgesine yönelik "saldırı" durana ve İsrail güçleri geri çekilene kadar geri dönmeyeceğini belirtti.
Sinvar'ın çatışmada öldürüldüğünü söyleyen Al-Hayya, Hamas'ın Filistinlilerin hedefleri ve istekleri yerine gelene kadar yoluna devam edeceğini vurguladı.
Sinvar'ın ölümünün Hamas'ı güçlendireceğini öne süren Al-Hayya, Sinvar'ın ölümünün işgalcilere bir lanet olarak geri döneceğini ifade etti.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir mülteci kampında doğan 62 yaşındaki Sinvar, 2017 yılında Hamas'ın Gazze'deki lideri olarak seçilmişti.
Yetişkinlik hayatının yarısını İsrail hapishanelerinde geçiren Sinvar, Haniye'nin öldürülmesinin ardından hayatta kalan en güçlü Hamas lideriydi.