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        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!

        Son iki sezon şampiyonluğu getiren ana omurgasını korumayı başaran Galatasaray'da yaprak dökümü ihtimali kapıda belirdi! Mauro Icardi ve Lucas Torreira'ya Güney Amerika'dan talipler çıkarken Fernando Muslera ile Dries Mertens'in de ayrılık ihtimali son derece yüksek

        Giriş: 18.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:35
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        Galatasaray’da Okan Buruk’la birlikte 13.’lükten şampiyonluğa yükselen kadro için yaprak dökümü ihtimali kapıda belirdi.

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        Bu yaz kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve Kerem Aktürkoğlu dışında omurgasını elde tutmayı başaran Galatasaray’ın yıldızları revaçta.

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        Alman ve İngiliz ekiplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra Mauro Icardi ve Lucas Torreira’nın da talipleri artıyor.

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        Son Arjantin ziyaretinde River Plate’in stadını paylaşan Mauro Icardi’nin Arjantin’e dönebileceği iddiaları her geçen gün artıyor.

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        Galatasaraylı yetkililer, yıldız golcü için herhangi bir teklif gelmediğini ve Icardi’nin satılık olmadığını ifade etse de Wanda Nara’nın Arjantin ya da İtalya’da yaşamak istediği de biliniyor.

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        Sarı-kırmızılıların kapısındaki diğer bir tehlike ise Lucas Torreira… Daha önce adının anıldığı Boca Juniors iddiaları, Arjantin basınını süslemeye başladı.

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        Arjantin basınında çıkan haberlere göre Boca Juniors, Uruguaylı futbolcu için çift haneli bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

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        Sözleşmesinde revizeye gidilen ve zamla birlikte 4 milyon Euro’ya yakın yıllık ücreti bulunan Torreira, Türkiye’de mutlu.

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        Diğer yandan Uruguaylı futbolcunun akrabası da Boca Juniors iddialarını kuvvetlendiren bir paylaşım yaptı. Arjantin basınında çıkan haberleri paylaşan Brahian Torreira “Çocukluk hayali” notunu düştü.

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        12 sezon sonra Galatasaray’dan ayrılarak ülkesine dönmeyi planlayan Fernando Muslera’nın yanı sıra sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki Dries Mertens’le birlikte Galatasaray’da büyük bir değişim yaşanabilir.

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