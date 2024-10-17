Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan iki dev talip! Bonservisini duyurdular...
İtalyan devi Milan ile Premier Lig ekibi Everton, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısı çaldı. Siyah-beyazlılar yapılan teklifi yetersiz bulurken, beklediği bonservis belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için sürpriz bir transfer gelişmesi duyuruldu.
Alman basınından Fussball Europa'nın haberine göre; İtalyan devi Milan ile Premier Lig ekibi Everton, Semih için harekete geçti.
Milan ve Everton'ın milli oyuncu için yaklaşık 12 milyon euroluk bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldığı öne sürüldü.
Ancak Beşiktaş'ın bu teklifi yetersiz bulduğu ve reddettiği aktarılırken, yönetimin genç yıldız için 25-30 milyon euroluk bir teklif beklediği belirtildi.
Öte yandan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da Semih'i yakından takip ettiği edildi.
Geçtiğimiz sezon parlayan genç oyuncunun, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte forma süresi oldukça azaldı.
Haberin detaylarında, Semih'in forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz olduğu yazıldı.
SEZON KARNESİ
Bu sezon çıktığı 10 maçın 4'ünde ilk 11'de şans bulan genç yıldız, 425 dakika forma giyebildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 kez asist yaptı.