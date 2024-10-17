Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka böylece Aralık 2011'den bu yana ilk kez 2 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu. Bu yıl ise 3 kez faiz indirdi.

ECB tarafından bugün yapılan açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3.50’den yüzde 3.25’e indirdiği belirtildi. Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3.40 ve yüzde 3.65’e indirdi.

Karar metninde "Enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesi, ardından gelecek yıl içinde hedefe doğru gerilemesi beklenmektedir. Ücretler yüksek bir hızla artmayı sürdürürken, enflasyon da yüksek kalmaya devam ediyor. İş gücü maliyet baskılarının kademeli olarak azalmaya devam etmesi beklenmekte olup, kârlar bu etkilerin enflasyon üzerindeki etkisini kısmen dengelemektedir" ifadeleri yer aldı.