Ayliz Duman: Kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum
'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını kazanarak tacını takan Ayliz Duman, yarışma sonrasında duygularını dile getirdi
Üniversite sınavına hazırlanan Almanya doğumlu Ayliz Duman, 'Miss Universe Türkiye'de birinci seçilerek taç taktı.
1.75 boyundaki Ayliz Duman, İngilizce ve Almanca biliyor.
Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Ayliz Duman yarışma sonrasında duygularını şöyle dile getirdi: İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum.