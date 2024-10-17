Bu sefer Şanlıurfa! Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı! Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasıyla kavga eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Mesut K., adrese gelen polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Mermiler, polis aracına isabet etti, şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL