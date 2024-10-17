İzmir'in Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

DHA'da yer alan habere göre uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı.

POLİSİ 300 METRE TAŞIDI

Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü.

REKLAM

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.