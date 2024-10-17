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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: O anlar kamerada! Polisi kaputta götürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Polisi kaputta götürdü!

        İzmir'de, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu otomobilinin kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre götürdü. Önü kesilerek durdurulabilen sürücü, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:29
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        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
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        İzmir'in Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

        SÜRÜCÜ KAÇMAYA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi.

        ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

        Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı.

        POLİSİ 300 METRE TAŞIDI

        Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü.

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        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

        Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

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