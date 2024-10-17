Adana'da orman yangını çıktı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Bayram Hacılı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yerleşim yerlerine yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.