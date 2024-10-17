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        Haberler Spor Futbol Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da finale kaldı! - Futbol Haberleri

        Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da finale kaldı!

        Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Golden Boy finalistleri arasında yer aldı. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:29
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        1

        Golden Boy 2024 finalistleri belli oldu. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, finalistler arasında kendilerine yer buldu.

        İşte o liste:

        2

        Lamine Yamal

        3

        Warren Zaire-Emery

        4

        Cristhian Mosquera

        5

        Kobbie Mainoo

        6

        Aleksandar Pavlovic

        7

        Leny Yoro

        8

        Kenan Yıldız

        9

        Oscar Gloukh

        10

        Pau Cubarsi

        11

        Jorrel Hato

        12

        Samuel Omorodion

        13

        Adam Wharton

        14

        Jamie Bynoe-Gittens

        15

        Alejandro Garnacho

        16

        Mathys Tel

        17

        Savio

        18

        Arda Güler

        19

        Desire Doue

        20

        Joao Neves

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