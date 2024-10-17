Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da finale kaldı!
Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Golden Boy finalistleri arasında yer aldı. İşte o liste...
Giriş: 17.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:29
1
Golden Boy 2024 finalistleri belli oldu. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, finalistler arasında kendilerine yer buldu.
İşte o liste:
2
Lamine Yamal
3
Warren Zaire-Emery
4
Cristhian Mosquera
5
Kobbie Mainoo
6
Aleksandar Pavlovic
7
Leny Yoro
8
Kenan Yıldız
9
Oscar Gloukh
10
Pau Cubarsi
11
Jorrel Hato
12
Samuel Omorodion
13
Adam Wharton
14
Jamie Bynoe-Gittens
15
Alejandro Garnacho
16
Mathys Tel
17
Savio
18
Arda Güler